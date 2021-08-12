وزير خارجية العراق: لن يتم السماح بتحويل لساحة حرب

جدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، موقف بلاده بعدم تحويل بلاده إلى ساحة حرب.



وقال وزير الخارجية العراقي، خلال لقائه بممثلي البعثات الدبلوماسية العربية على هامش زيارته الحالية لباكستان، إنّ العراق لن يسمح بأن يكون ساحة حرب، مؤكدا على ضرورة احترام السيادة العراقيّة، وإيقاف الانتهاكات، حسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.



وجدد تمسُّك العراق بسيادته وتعزيز ذلك عبرَ إدامة التنسيق والتواصل مع مختلف الأطراف ومن خلال المبادرات والمساعي الدبلوماسيّة.



وأكد الوزير العراقي على ضرورة بذل المزيد من الجُهُود، والتنسيق بين الدول العربيّة لمُواجَهة مُحاوَلات تأزيم العلاقات بين شُعُوب المنطقة وخلق أجواء من التوتر.



وأوضح أنَّ العراق واجه إرهابيِّي داعش الذين جاؤوا من مُختلِف دول العالم دفاعًا عن نفسه ونيابة عن العالم أجمع.



وأطلع وزير الخارجية ممثلي البعثات الدبلوماسية العربية على استعدادات الحُكُومة العراقيَّة لإجراء الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في موعدها المحدد، وفق معايير وشُرُوط تُعِيد ثقة الشعب العراقيّ بجدوى المُشارَكة السياسية فضلا عن الاستعدات لعقد إجتماعات دول الجوار العراقيّ المُزمعُ عُقدها نهاية الشهر الحالي في بغداد.



وبحسب البيان جرى خلال اللقاء استعراض مُجمَل التطوُّرات التي تشهدها الساحة العربيّة والإقليميّة والدوليّة، ودعم الجُهُود المبذولة لتخفيف التوتر في عُمُوم المنطقة والوضع الأمني في أفغانستان، وتأثيره الخطير على دول المنطقة كما حدث بالسابق إضافة إلى استعراض العلاقات مع باكستان في المجالات العسكريّة وتطوير قطاعات الاقتصاد والتعليم والصحة.



وعلى صعيد أخر، أعلن مصدر أمني عراقي ارتفاع حصيلة قتلى انفجار كدس (مخزن) العتاد في قضاء بيجي إلى 9 من أفراد الأمن بينهم ضابط برتبة ملازم أول.

وقال مصدر أمني عراقي -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "حصيلة قتلى الواجب المشترك لقيادة عمليات صلاح الدين وشرطة الطاقة خلال تفكيك كدس عتاد في قضاء بيجي ارتفعت إلى 9 بينهم ضابط برتبة ملازم أول.

وأضاف المصدر الأمني العراقي أن الحادث أسفر أيضا عن تضرر عجلة تابعة لمكافحة المتفجرات.

وأفاد المصدر في وقت سابق اليوم بمقتل 5 أفراد من منتسبي القوات الأمنية في مدينة بيجي بمحافظة صلاح الدين، وذلك أثناء محاولة تفكيك مخزن أسلحة.