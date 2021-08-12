تعرضت نجلتها لـ«نزيف».. والدة ضحية الختان بأسوان: «والله أنا معرفش إن فى خطورة»

تعرضت حياة الطفلة "ملك" - تبلغ من العمر 8 سنوات - ابنة قرية غرب سهيل في مدينة أسوان، للخطر إثر إجراء عملية الختان على يد مسعف، ما أدى إلى احتجازها بمستشفى أسوان الجامعي، لإنقاذ حالتها الصحية نظرًا لإصابتها بنزيف حاد.

وكشفت تيسير فهمي عبد القادر، أم الطفلة ملك، إن عدد أطفالها 3، ويوم إجراء عملية الختان خرجت ملك ورأت البنات يتم إجراء العملية لهن ثم يتم وضع الحنة، وتوجهت إليها وأخبرتها أنها تريد أن تجري الختان مثلهن وتضع الحناء أيضًا، قائلة: "ملك طلعت شافت البنات بتعمل حنة رجعت قالتلي وأنا عاوزة أطهر زيهم وأعمل حنة زيهم قولتلها خلاص حاضر يعني إنتي عاوزة قالتلي أيوة يا ماما قولتلها حاضر ياماما''.

وأضافت الأم تيسير، في تصريحات لـ'' الدستور"، أنها لم تكن تعرف أن الشخص الذي يجري للأطفال عملية الختان أنه يعمل مسعفًا، حيث أخبرها أنه يعمل ممرضًا ولم يخطر في بالها أنه لا يقول الحقيقة، وعلمت بذلك بعد إلقاء القبض عليه، نظرًا لأنه يجري عمليات الختان للفتيات داخل القرية منذ فترة طويلة، مشيرة إلى أنها لأول مرة تعرف أن الختان من الممكن أن يكون بهذه الصعوبة أو يعرض حياة نجلتها الوحيدة للخطر أبدًا.

وأوضحت والدة طفلة الختان، أنه أجرى عملية الختان لعدد من الفتيات بالقرية قبل نجلتها، ولكن جميعهن كنّ أصغر سننًا من نجلتها، وبعدها أعطى لنجلتها البنج، وأجرى عملية الختان، وبعد مرور ما يقرب من ساعة من الانتهاء بدأت تشعر بنزيف، نظرًا لأنه أثناء العملية حدث قطع عروق وعددهم اثنين في مكان جراحة الختان.

وتابعت لـ''الدستور'' أن النزيف كانت بدايته بسيطة ثم زاد لدرجة كبيرة، الأمر الذي استدعى توجهها بسرعة برفقة زوجها إلى العيادات الخاصة لإنقاذ نجلتها، ولكنهم طلبوا منها مبالغ كبرى تتراوح مابين ٢٦٠٠ إلى ٣٠٠٠ جنيه، وبعدها رفضوا إنقاذها، وبعدها توجهت على الفور إلى مستشفى أسوان الجامعى، وأن الفريق الطبي بالمستشفى أجرى كافة الإسعافات الطبية اللازمة لحالة ابنتها حتى تحسنت حالتها، مشيرة إلى أن حالة نجلتها مستقرة بشكل كبير الآن قائلة: "الحمد لله بنتي بقيت كويسة''.

وأشارت إلى أنه نظرًا لإجراء عملية الختان لنجلتها تم إلقاء القبض عليها لمدة يوم كامل، وبعدها تم الإفراج عنها بكفالة، إلا أن مازال زوجها محتجزًا حتى الوقت الحالي ولم تتم إجراءات الإفراج عنه.

واختتمت حديثها لـ'' الدستور'' قائلة: ''والله أنا معرفش إن في خطورة ولو أعرف أقسم بالله ما كنت خطيت خطوة واحدة، مين اللي تخاطر ببنتها ضناها تروح منها بسهولة، وكتير بيعملوا عنده متوقعتش إنه يحصل معاها كده''.

جدير بالذكر أن قوات الأمن بأسوان ألقت القبض على مسعف بعد إجراء عملية ختان لطفلة، نظرًا لمخالفته للقانون، ما أدى إلى تعرض حياتها للخطر إثر إصابتها بنزيف حاد بعد انتهاء العملية.

وتلقت مديرية أمن أسوان، إخطارًا يفيد باستقبال مستشفى أسوان الجامعى لحالة طفلة تعاني من نزيف إثر إجراء عملية الختان والتي تعد مخالفة قانونية، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان البلاغ وأجرت تحرياتها وتمت إجراءات القبض على المسعف الذي أجرى عملية الختان، ووالدي الطفلة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.