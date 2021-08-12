الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

صحيفة: مناطق فى بريطانيا قد تكون تحت الماء بحلول 2030

بريطانيا
بريطانيا

كشفت صحيفة بريطانية عن خرائط تشير إلى توقعات بغرق مناطق ببريطانيا بحلول 2030 بسبب الفيضانات.


وذكرت صحيفة "اكسبريس" البريطانية، أن الفيضانات دفعت العديد من المناطق حول العالم إلى أزمة هذا العام، حيث لحقت أضرار مدمرة بأجزاء من ألمانيا والولايات المتحدة وحتى بريطانيا.


وتظهر الخرائط الجديدة أن المملكة المتحدة قد تضطر إلى محاربة الفيضانات المنتظمة والخطيرة بشكل متزايد بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر بحلول عام 2030، بحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة والذي أعدته شركة "كلايمت سنترال"، وهي شركة متخصصة في علوم المناخ ومقرها الولايات المتحدة.
 

وظهرت الفيضانات كواحدة من أخطر الكوارث الناجمة عن تغير المناخ في عام 2021.
 

وقامت شركة "كلايمت سنترال" برسم خرائط نسبية للمواقع "الجافة" التي يمكن أن تشهد قريبًا فيضانات منتظمة، حيث وجدت الخريطة التي تجمع البيانات وتمت مراجعتها من قبل الأقران من المجلات العلمية، أن المملكة المتحدة قد يكون لها خط ساحلي مختلف تمامًا بحلول عام 2030.
 

وتميزت بياناتهم بمساحات كبيرة من المملكة المتحدة، إنجلترا بشكل أساسي - باللون الأحمر، والذي يشير إلى تعرضها للخطر.
 

وبحسب تقديرات المنظمة، فإن الساحل الشرقي لإنجلترا في خطر كبير حيث سيتعين على منطقة يوركشاير الاستعداد لزيادة الفيضانات وقد تغمر المياه المرتفعة أيضًا منطقة شاسعة داخلية من الساحل الشرقي لإنجلترا.
 

وحددت الخريطة، باللون الأحمر الداكن، امتدادًا من الأرض من الساحل إلى مناطق داخلية بعيدة مثل كامبريدج.
 

ووفقًا للصحيفة، قد لا يكون التصنيف مفاجئًا للسكان، بالنظر إلى مكانة المنطقة منذ فترة طويلة باعتبارها الأكثر انخفاضًا في البلاد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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