موريتانيا تعيد تفعيل مركز الاتصال للإبلاغ عن حالات الاشتباه بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية ليل الأربعاء الخميس أنها قررت بدءا من اليوم الخميس إعادة تفعيل مركز الاتصال الخاص بالإبلاغ عن حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.



وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في إيجاز أن وزير الصحة سيدي ولد الزحاف اتخذ قرارا خلال اجتماع عقده بالوزارة يقضي بإعادة تنظيم وتفعيل مركز الاتصال الخاص بالمكالمات الاستعجالية للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس والذي أغلق بعد تجاوز الموجة الثانية من جائحة كورونا منذ أشهر وتوقف عن العمل .



ويأتي تفعيل المركز بسبب ارتفاع كبير في الإصابات والوفيات بكورونا في البلاد على خلفية تفشي سلالة دلتا المتحورة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ ظهور الوباء إلى 29 ألفًا و5 إصابات.

وذكر بيان لوزارة الصحة الموريتانية، أنه تم أيضًا خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 4 وفيات ليبلغ إجمالي الوفيات بالبلاد 620 حالة، كما تم تسجيل تعافي 349 مصابًا ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 28 ألفًا و725 حالة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.