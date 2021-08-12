الخميس 12 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تحطم مروحية على متنها 16 شخصا أقصى شرق روسيا

تحطم مروحية
تحطم مروحية

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس تحطم طائرة مروحية تقل سائحين في شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرق روسيا.

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية، أن المروحية من طراز «مي 8»، وكان على متنها 13 سائحًا إلى جانب 3 من أفراد الطاقم، وفقًا لما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشارت إلى أنه جارٍ تجهيز طائرة هليكوبتر من طراز «مي8»، تابعة لوزارة الطوارئ الروسية مع رجال إنقاذ للوصول لمكان الحادث.

وكشفت الوزارة أن موظفي محمية كرونوتسكي الطبيعية توجهوا بسرعة بواسطة القوارب لإنقاذ ركاب المروحية، مؤكدة أن 8 أشخاص على الأقل، من بين الـ 16 المتواجدين على متن المروحية نجوا من حادث التحطم.

وعلي صعيد أخر، أعلن ألكسندر جينتسبيرج مدير مركز جاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، أن هناك مشاركات علمية غير مسبوقة لدراسة «كوفيد-19»، مؤكدًا أنه من السابق لأوانه الحديث عن الانتصار على الفيروس.

وقال جينتسبيرج  : «إن العلماء ما زالوا لا يعلمون كل شيء عن فيروس كورونا، خاصة أنه يتغير بقوة كبيرة، ومن المستحيل القول إن هناك الآن علاج فعال ضد فيروس كورونا من شأنه أن يساعد المرضى على التعافي بسهولة وببساطة»، مؤكدًا أن التجارب ما قبل السريرية للنسخة الأنفية من لقاح «سبوتنيك V» انتهت تمامًا.

وقال جينتسبيرج، في تصريحات صحفية نقلتها قناة «روسيا اليوم» الآن تجاوزنا تمامًا مرحلة التجارب ما قبل السريرية؛ ومن الضروري البدء في التجارب السريرية؛ لكننا أردنا تنفيذها كإحدى مراحل لقاح موجود، ويجب أن تمر جميع الاختبارات بكامل البرنامج، بمراحل التجارب السريرية الأولى والثانية والثالثة، بتكلفة حوالي 400 مليون روبل.

وأوضح أن اللقاح الأنفي هو نفس «سبوتنيك V» المكون الثاني الذي يتم رشه بحقنة خاصة في تجويف الأنف، متوقعًا أن تتولى سلطات موسكو تمويل البحث، حيث أن موسكو قد سبق واستثمرت في تجارب لقاحات الأطفال، وفي عدد من المشاريع لرصد فعالية اللقاحات ضد السلالات المختلفة، ومشاريع أخرى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

أين النخبة المصرية؟

الأكثر قراءة

أول تعليق من موسيمانى بعد تعادل الأهلى مع الإسماعيلى

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. إليك التفاصيل كاملة

بعد قرار العمرة.. موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021 يشغل اهتمامات الجميع

الباز يكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

الإسماعيلى يهدى الزمالك صدارة الدورى بتعادل مثير مع الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

مسموح بنصف خيانة

د. بهي الدين مرسي

تسعير الحواس الخمس

أسماء محفوظ

مصر الطيبة مش المتكلفة

سمر عادل

الاقتصاد التونسى تحت إدارة الإسلام السياسى

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

خالد عكاشة

إثيوبيا تفتح أبواب الحرب الأهلية من جديد

ماجد حبته

ثلاثة فى مهمة صعبة

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

صور

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الإسرائيلى يوافق على بناء 900 منزل للفلسطينيين

تشكيل حكومة بديلة.. هل يُعيد كورونا «نتنياهو» إلى الحكم في إسرائيل؟

رئيس وزراء فلسطين يدين الانتهاكات الإسرائيلية للحرم الإبراهيمى