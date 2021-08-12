تحطم مروحية على متنها 16 شخصا أقصى شرق روسيا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس تحطم طائرة مروحية تقل سائحين في شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرق روسيا.

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية، أن المروحية من طراز «مي 8»، وكان على متنها 13 سائحًا إلى جانب 3 من أفراد الطاقم، وفقًا لما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشارت إلى أنه جارٍ تجهيز طائرة هليكوبتر من طراز «مي8»، تابعة لوزارة الطوارئ الروسية مع رجال إنقاذ للوصول لمكان الحادث.

وكشفت الوزارة أن موظفي محمية كرونوتسكي الطبيعية توجهوا بسرعة بواسطة القوارب لإنقاذ ركاب المروحية، مؤكدة أن 8 أشخاص على الأقل، من بين الـ 16 المتواجدين على متن المروحية نجوا من حادث التحطم.

وعلي صعيد أخر، أعلن ألكسندر جينتسبيرج مدير مركز جاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، أن هناك مشاركات علمية غير مسبوقة لدراسة «كوفيد-19»، مؤكدًا أنه من السابق لأوانه الحديث عن الانتصار على الفيروس.

وقال جينتسبيرج : «إن العلماء ما زالوا لا يعلمون كل شيء عن فيروس كورونا، خاصة أنه يتغير بقوة كبيرة، ومن المستحيل القول إن هناك الآن علاج فعال ضد فيروس كورونا من شأنه أن يساعد المرضى على التعافي بسهولة وببساطة»، مؤكدًا أن التجارب ما قبل السريرية للنسخة الأنفية من لقاح «سبوتنيك V» انتهت تمامًا.

وقال جينتسبيرج، في تصريحات صحفية نقلتها قناة «روسيا اليوم» الآن تجاوزنا تمامًا مرحلة التجارب ما قبل السريرية؛ ومن الضروري البدء في التجارب السريرية؛ لكننا أردنا تنفيذها كإحدى مراحل لقاح موجود، ويجب أن تمر جميع الاختبارات بكامل البرنامج، بمراحل التجارب السريرية الأولى والثانية والثالثة، بتكلفة حوالي 400 مليون روبل.

وأوضح أن اللقاح الأنفي هو نفس «سبوتنيك V» المكون الثاني الذي يتم رشه بحقنة خاصة في تجويف الأنف، متوقعًا أن تتولى سلطات موسكو تمويل البحث، حيث أن موسكو قد سبق واستثمرت في تجارب لقاحات الأطفال، وفي عدد من المشاريع لرصد فعالية اللقاحات ضد السلالات المختلفة، ومشاريع أخرى.