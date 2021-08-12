رئيس حكومة الوحدة الليبية يعزى الجزائر فى ضحايا إطفاء الحرائق

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، عن حزنه الشديد للضحايا الذين سقطوا من قوات الجيش الجزائري، أثناء مساهمتهم في إطفاء الحرائق التي نشبت بالجزائر، ونقل تعازيه للرئيس والشعب الجزائري على هذا المصاب الجلل.

وأكد الدبيبة، خلال لقائه السفير الجزائري لدى ليبيا كمال الجراري، وفقا لبوابة الوسط الليبية، تضامن الشعب الليبي مع شقيقه الجزائري في هذه الظروف الصعبة.

وفي وقت سابق الأربعاء، قدَّمت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، التعازي إلى نظيرها الجزائري رمضان لعمامرة خلال اتصال هاتفي، في الضحايا الذين سقطوا جراء مكافحتهم للحرائق التي اندلعت في عدة ولايات بالجزائر، خلال اليومين الماضيين.

الجدير بالذكر، ارتفعت حصيلة قتلى حرائق الغابات المتواصلة منذ الإثنين في مناطق عدة في الجزائر إلى 65 هم 28 عسكريا و37 مدنيا، بينما تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين، العمل على إخماد النيران.

وأشار التليفزيون الحكومي في الى “ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 65 ضحية من بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا، أغلبهم في ولاية تيزي وزو”، وأوضح أن "12 عسكريا في حالة حرجة بالمستشفى".

وإثر ذلك، أعلن الرئيس عبدالمجيد تبون "حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الخميس".

ونص بيان الرئاسة على "تجميد مؤقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية، ما عدا التضامنية".

وقال المتحدث باسم الحماية المدنية النقيب نسيم برناوي لتلفزيون "الشروق" صباح الأربعاء: إن "عدد الحرائق التي لا تزال مشتعلة يبلغ 69 في 17 ولاية، منها 24 حريقا في تيزي وزو وحدها".

وحذّر من أن "الرياح التي تهبّ حاليا يمكن أن تزيد من انتشار الحرائق".

وأوضحت المديرية العامة للحماية المدنية في بيان أنها جندت لإخماد الحرائق في تيزي وزو "800 رجل و 115 شاحنة إخماد الحرائق بالإضافة إلى تدخل مروحيتين من المجموعة الجوية" التابعة لها.

وشاهد مصوّر في وكالة فرنس برس صباح الأربعاء طائرتين مروحيتين تابعتين للجيش تقومان بنقل المياه من سد تقسبت بتيزي وزو للمساهمة في إخماد الحرائق.