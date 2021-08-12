وزيرة البيئة: الرئيس أطلق مبادرات ساعدت أفريقيا فى مواجهة تغير المناخ

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرات ساعدت أفريقيا في مواجهة تغير المناخ.

وقالت الدكتورة ياسمين، خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدى البلد" الفضائية مساء الأربعاء، لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي، إن مصر مستعدة لمواجهة تغير المناخ من خلال اتخاذ عدة إجراءات وبدأت بخطوات واضحة من خلال رفع مستوى المجلس الوطني للتغيرات المناخية، مشيرة إلى أن مصر اهتمت بالمشروعات التي ستتأثر من تغير المناخ.

وأضافت أن المجلس الوطني اعتمد استراتيجية الوطنية لتغير المناخ لمدة 15 عاما لنقل الخبرات والتكنولوجيا مع الدول الكبرى، مشيرة إلى أن الحرائق والآثار الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة على الأرض كانت متوقعة وتؤدي إلى حرائق الغابات وذوبان الجليد.

وأوضحت الوزيرة أن مصر من أكثر الدول تأثرا بتغير المناخ رغم الانبعاثات المناخية الضئيلة، مؤكدة أن تغير المناخ لا يفرق بين شعوب نامية ومتقدمة.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد إن مبادرة "اتحضر للأخضر" والتي أطلقتها الوزارة تركز على رفع الوعي البيئي، لافتة إلى أن مخاطر تغير المناخ زادت على جميع الدول ويجب حشد الدول الكبرى التمويل لمواجهته، مطالبة بضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بإدخال التغييرات المناخية في المناهج والمواد الدراسية.

وحول احتمالية غرق الدلتا بسبب التغيرات المناخية، قالت الدكتورة ياسمين إن الدولة أصبحت تملك أجهزة إنذار مبكر متقدمة وحديثة حال تعرض لأمطار بنسب غزيرة، مشددة على ضرورة تكاتف الجميع لمواجهة تغير المناخ.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة تعمل بشمولية على ملف تغير المناخ، معلنة أن نسبة التلوث في محافظات الوادي الجديد والبحر الأحمر وجنوب سيناء منخفضة جدا، باستثناء القاهرة الكبرى.