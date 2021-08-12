الخميس 12 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة البيئة: الرئيس أطلق مبادرات ساعدت أفريقيا فى مواجهة تغير المناخ

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرات ساعدت أفريقيا في مواجهة تغير المناخ.
وقالت الدكتورة ياسمين، خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدى البلد" الفضائية مساء الأربعاء، لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي، إن مصر مستعدة لمواجهة تغير المناخ من خلال اتخاذ عدة إجراءات وبدأت بخطوات واضحة من خلال رفع مستوى المجلس الوطني للتغيرات المناخية، مشيرة إلى أن مصر اهتمت بالمشروعات التي ستتأثر من تغير المناخ.

وأضافت أن المجلس الوطني اعتمد استراتيجية الوطنية لتغير المناخ لمدة 15 عاما لنقل الخبرات والتكنولوجيا مع الدول الكبرى، مشيرة إلى أن الحرائق والآثار الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة على الأرض كانت متوقعة وتؤدي إلى حرائق الغابات وذوبان الجليد.

وأوضحت الوزيرة أن مصر من أكثر الدول تأثرا بتغير المناخ رغم الانبعاثات المناخية الضئيلة، مؤكدة أن تغير المناخ لا يفرق بين شعوب نامية ومتقدمة.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد إن مبادرة "اتحضر للأخضر" والتي أطلقتها الوزارة تركز على رفع الوعي البيئي، لافتة إلى أن مخاطر تغير المناخ زادت على جميع الدول ويجب حشد الدول الكبرى التمويل لمواجهته، مطالبة بضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بإدخال التغييرات المناخية في المناهج والمواد الدراسية.

وحول احتمالية غرق الدلتا بسبب التغيرات المناخية، قالت الدكتورة ياسمين إن الدولة أصبحت تملك أجهزة إنذار مبكر متقدمة وحديثة حال تعرض لأمطار بنسب غزيرة، مشددة على ضرورة تكاتف الجميع لمواجهة تغير المناخ.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة تعمل بشمولية على ملف تغير المناخ، معلنة أن نسبة التلوث في محافظات الوادي الجديد والبحر الأحمر وجنوب سيناء منخفضة جدا، باستثناء القاهرة الكبرى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

أين النخبة المصرية؟

الأكثر قراءة

أول تعليق من موسيمانى بعد تعادل الأهلى مع الإسماعيلى

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. إليك التفاصيل كاملة

الباز يكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

الإسماعيلى يهدى الزمالك صدارة الدورى بتعادل مثير مع الأهلى

بعد قرار العمرة.. موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021 يشغل اهتمامات الجميع

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

مسموح بنصف خيانة

د. بهي الدين مرسي

تسعير الحواس الخمس

أسماء محفوظ

مصر الطيبة مش المتكلفة

سمر عادل

الاقتصاد التونسى تحت إدارة الإسلام السياسى

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

خالد عكاشة

إثيوبيا تفتح أبواب الحرب الأهلية من جديد

ماجد حبته

ثلاثة فى مهمة صعبة

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

صور

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

تشكيل حكومة بديلة.. هل يُعيد كورونا «نتنياهو» إلى الحكم في إسرائيل؟

رئيس وزراء فلسطين يدين الانتهاكات الإسرائيلية للحرم الإبراهيمى

قاضى قضاة فلسطين: الحرم الإبراهيمى جزء من التراث الإنسانى لا يحق للاحتلال المساس به