العاهل المغربى يوجّه بوضع طائرتى إطفاء رهن إشارة الجزائر لإخماد حرائق الغابات

وجّه العاهل المغربي الملك محمد السادس، بوضع طائرتي إطفاء رهن إشارة الجزائر، لمساعدتها على إطفاء حرائق الغابات، التي تعمّ جهات عدّة من البلاد.



وأفادت وزارة الخارجية المغربية - في بيان - بأن الملك المغربي طلب من وزيري الداخلية والخارجية أن يعبّرا لنظيريهما الجزائريين عن استعداد المغرب للإسهام في جهود إطفاء هذه الحرائق، بمجرد الحصول على موافقة السلطات الجزائرية.

الجدير بالذكر، ارتفعت حصيلة قتلى حرائق الغابات المتواصلة منذ الإثنين في مناطق عدة في الجزائر إلى 65 هم 28 عسكريا و37 مدنيا، بينما تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين، العمل على إخماد النيران.

وأشار التليفزيون الحكومي في الى "ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 65 ضحية من بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا، أغلبهم في ولاية تيزي وزو".

وأوضح الى أن "12 عسكريا في حالة حرجة بالمستشفى".

وإثر ذلك، أعلن الرئيس عبدالمجيد تبون "حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الخميس".

ونص بيان الرئاسة على "تجميد مؤقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية، ما عدا التضامنية".

وقال المتحدث باسم الحماية المدنية النقيب نسيم برناوي لتلفزيون "الشروق" صباح الأربعاء: إن "عدد الحرائق التي لا تزال مشتعلة يبلغ 69 في 17 ولاية، منها 24 حريقا في تيزي وزو وحدها".

وحذّر من أن "الرياح التي تهبّ حاليا يمكن أن تزيد من انتشار الحرائق".

وأوضحت المديرية العامة للحماية المدنية في بيان أنها جندت لإخماد الحرائق في تيزي وزو "800 رجل و 115 شاحنة إخماد الحرائق بالإضافة إلى تدخل مروحيتين من المجموعة الجوية" التابعة لها.

وشاهد مصوّر في وكالة فرنس برس صباح الأربعاء طائرتين مروحيتين تابعتين للجيش تقومان بنقل المياه من سد تقسبت بتيزي وزو للمساهمة في إخماد الحرائق.

واندلعت الحرائق التي تقول السلطات إنها "مفتعلة"، في منطقة القبائل في شمال شرق الجزائر، ثم اجتاحت كل المناطق الساحلية بشمال وسط وشرق البلاد، وصولا الى ولاية الطارف الحدودية مع تونس التي شهدت بدورها اندلاع بعض الحرائق.



في تيزي وزو وحدها، ما زال رجال الإطفاء مدعومين بقوات الجيش على الأرض وبالمروحيات يعملون على إخماد 23 حريقا اندلعت منذ الاثنين في المنطقة الكثيفة بالسكان والمعروفة بجبالها وغاباتها، وفق ما أفاد مدير الغابات في ولاية تيزي وزو يوسف ولد محمد وسائل إعلام محلية الأربعاء.