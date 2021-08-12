الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيلاروسيا ترفض تعيين سفير أمريكى جديد لديها ردا على عقوبات واشنطن

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية ببيلاروسيا

 ألغت بيلاروسيا، موافقتها على تعيين السفير الأمريكي لديها، وطلبت من الولايات المتحدة تخفيض عدد موظفي سفارتها ردًا على عقوباتها.

 

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن هذا التطور يأتي بعدما فرضت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عقوبات على مينسك الإثنين الماضي في ذكرى انتخابات العام الماضي الرئاسية التي نددت بها المعارضة ووصفتها بأنها مزورة.

 

وأشارت الشبكة إلى أن العقوبات الأمريكية الجديدة استهدفت منتج البوتاس في بيلاروسيا الذي يشكل أكبر مصدر دخل للبلاد، إلى جانب اللجنة الأولمبية الوطنية البيلاروسية و 15 شركة خاصة لها علاقات بالسلطات البيلاروسية.

 

وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية في مينسك "أناتولي جلاز" اليوم بالعمل الأمريكي، واصفًا إياه بأنه "عدائي"، معلنًا إلغاء موافقة سابقة لتعيين جولي فيشر سفيرة للولايات المتحدة في البلاد.

 

وأكد "جلاز"، أن بلاده طلبت من واشنطن خفض عدد موظفي سفارتها في مينسك إلى 5 دبلوماسيين، وذلك بحلول الأول من سبتمبر.

 

وكانت رحّبت دائرة الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة على بيلا روسيا، في إطار الضغط على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

 

وجاء على حساب الدائرة عبر منصة «تويتر»: «نرحب باتخاذ تدابير تقييدية جديدة على نظام لوكاشينكو من جانب الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، تضاف إلى العقوبات الأوروبية الواسعة».

 

وأضافت: «يعمل الاتحاد الأوروبي في ائتلاف مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لدعم شعب بيلاروسيا.. سنواصل الضغط على نظام لوكاشينكو حتى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإجراء حوار جاد وانتخابات حرة ونزيهة في بيلاروسيا».

رئيس التحرير

وائل لطفي

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