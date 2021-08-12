الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الوزراء الكويت» يدين استمرار محاولات ميليشيا الحوثى بتهديد أمن السعودية

ميليشيا الحوثى
ميليشيا الحوثى

 أدان مجلس الوزراء الكويتي "بأشدّ عبارات الشجب والاستنكار" استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تهديد أمن المملكة.


وأكد المجلس - في بيانه عقب اجتماعه، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية - أن استمرار هذه الممارسات العدوانية، وتصاعد وتيرتها باستهداف أمن المملكة واستقرار المنطقة وتجاهل جهود المجتمع الدولي، لإنهاء الصراع الدائر في اليمن، يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني.
 

وأشار إلى أن هذا الأمر يتطلّب تدخّل المجتمع الدولي السريع؛ لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها، مشددا على وقوف الكويت إلى جانب المملكة، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.
 

وعلى صعيد آخر، بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في مناطق عدة بالجزائر، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، سائلًا المولى عز وجل، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وبأن يتمكن المسؤولون في الجزائر من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، بعث كلا من؛ ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ببرقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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