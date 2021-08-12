سفارة الكويت بلندن تنفى إعفاء مواطنيها من الحجر المنزلى

نفت سفارة الكويت في المملكة المتحدة، ما يتم تداوله بأن الحكومة البريطانية أصدرت قرارًا بإعفاء القادمين من الدول متوسطة الخطورة البرتقالية من الحجر المنزلي، ومن ضمنهم المواطنون الكويتيون المحصنون بلقاح ضد فيروس كورونا.

وشددت السفارة الكويتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، على ضرورة التزام كل المسافرين القادمين من الكويت بقرار السلطات البريطانية بتطبيق الحجر المنزلي لمدة 10 أيام، محذرة من أن عدم التزامهم قد يعرضهم للمسائلة القانونية ودفع غرامة مالية تتراوح بين ألف وعشرة آلاف جنيه استرليني.

وأكدت السفارة ضرورة الالتزام بدفع قيمة اختبارين لفيروس كورونا قبل الوصول من خلال أحد المختبرات المعتمدة من قبل السلطات البريطانية، كما دعت السفارة المواطنين الكويتيين في حال الحاجة إلى أي مساعدة أو استفسار الاتصال على أرقام الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.