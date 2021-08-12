الخميس 12 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر تؤكد لكندا اهتمامها بنتائج تحقيقات حادث كنيسة «مارجرجس»

حريق كنيسة مارجرجس
حريق كنيسة مارجرجس

أكد السفير هشام سيف الدين، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، اهتمام مصر بالتعرف في أقرب وقت ممكن على كافة المستجدات المرتبطة بالحادث الذي تعرضت له مؤخرا كنيسة "مار جرجس" بمدينة فانكوفر Vancouver بمقاطعة بريتش كولومبياBritish Colombia الكندية أولًا بأول ونتائج التحقيقات في هذا الشأن.


وذكرت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، أن ذلك جاء خلال استقبال السفير هشام سيف الدين لسفير كندا بالقاهرة لويس دوماس.


وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في ضوء مواصلة متابعتها للحادث الذي تعرضت له مؤخراً كنيسة مار جرجس في 20 يوليو الماضي.
 

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