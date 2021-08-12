«تاج الدين»: متحور «دلتا» لم يظهر فى مصر

أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية أن متحور "دلتا" لم يظهر في مصر حتى الآن، موضحا أن المعامل المركزية بوزارة الصحة أجرت تحليلا جينيا لعينات عدد من مصابي "كورونا" خلال الفترة الماضية ولم يثبت اختلافها عن العينات التي جرى تحليلها في الشهور الماضية".



وقال الدكتور عوض تاج الدين ـ في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوزعربية" الفضائية مساء الأربعاء، إن معظم اللقاحات التي ظهرت عالمياً، والتي استوردتها مصر مؤخرا مثل جونسون آند جونسون، فعالة في مواجهة الأنواع الأصلية والمتحورات لـ كوفيد-19"، مشيرا إلى أن ظهور التحورات لفيروس كورونا أمر متوقع، خاصة بعد ظهور متحور دلتا في نحو 127 دولة حول العالم.



وأوضح أن :"كل الفيروسات لديها القدرة على التحور، ومتحور دلتا هو رابع نوع من كورونا الذي ظهر أواخر 2019، كما يوجد متحور آخر وهو دلتا بلس، وهناك عشرات من المتحورات للفيروسات"، مشددا على أن ظهور هذا التحور متوقع بعد عامين من ظهور الفيروس الأصلي.



واعتبر مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية أن الزيادة الأخيرة في أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" أمر طبيعي، خاصة أنها تأتي بعد فترة من الأعياد وتزاحم المواطنين في المصايف، وأماكن التنزه، كما أنها تتزامن مع الموجة الجديدة التي يشهدها العالم حاليًا.



وشدد على أنه لم يحدث أي تغير جديد في أعراض الإصابة بفيروس كورونا بالموجة الأخيرة للفيروس، موضحا أنه لا تزال الأعراض الأولى هي السمة الغالبة عند المصابين.



وأوضح الدكتور عوض تاج الدين أن الأعراض متشابهة للغاية مع الإصابة بالإنفلونزا، لكن بعض الحالات قد تشهد تدهورا نتيجة عوامل الإصابة بأمراض مزمنة أو كبر السن.