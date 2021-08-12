البحرين تسجل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الخميس، تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة المضية، منها 52 حالة لعمالة وافدة، و81 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و28 حالة قادمة من الخارج.

وذكرت وزارة الصحة، وفقًا لبيان أوردته صحيفة البلاد البحرينية، أنه لم يتم تسجيل وفيات جراء الإصابة بالفيروس اليوم، لتستقر الحصيلة الإجمالية للوفيات عند 1384، كما تعافت 120 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 267 ألفًا و990 حالة، والعدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 270 ألفًا و451 إصابة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.