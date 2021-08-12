الخميس 12 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر تعزى مالى فى وفاة أكثر من 50 شخصًا جراء الهجوم على بعض القرى

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية مالي الشقيقة جرّاء الهجوم الذي شهدته بعض القرى بمنطقة جاو في مالي، والذي أودى بحياة أكثر من 50  شخصاً وأسفر عن العديد من الجرحى، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.

 

وتؤكد مصر، حكومةً وشعباً، على وقوفها جنباً إلى جنب بجوار حكومة وشعب جمهورية مالي الشقيقة في هذا الظرف الأليم، مشددةً على تضامنها مع مالي في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

 

كانت مالي أعلنت الحداد 3 أيام عقب هجمات إرهابية متزامنة، استهدفت 4 قرى شمال البلاد، وأدت إلى مقتل 48 شخصًا، الإثنين الماضى، وعبر حسابه على تويتر، أدان الرئيس المالي المؤقت آسمي جويتا الهجمات بشدة.
 

وكانت أدانت الجزائر بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت الأحد الماضي، ثلاث مناطق شمالي مالي قرب الحدود مع النيجر وخلفت عشرات الضحايا الأبرياء، مجددة تضامنها مع الحكومة والشعب المالي ومساندتهما في مكافحتهما للإرهاب الأعمى. 

 

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها: "هذا الاعتداء الجديد يبرز مرة أخرى ضرورة تعبئة جميع الوسائل وتضافر الجهود على المستويين الإقليمي والدولي من أجل القضاء على هذه الآفة التي تهدد أمن واستقرار وتنمية بلدان منطقة الساحل الصحراوي وجميع القارة الأفريقية".

 

وأضافت الوزارة: "أضحى من الضروري أكثر من أي وقت مضى بالنسبة للاتحاد الأفريقي وفي إطار التضامن المتزايد والالتزام المدعم للبلدان الأعضاء فيه وضمن التعاون مع بقية المجتمع الدولي، إيجاد دوافع لتعزيز فعالية إجراءات الوقاية من الإرهاب والقضاء عليه سواء من حيث المظاهر أو الأسباب".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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