الخميس 12 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

وزير الدفاع الإسرائيلى يوافق على بناء 900 منزل للفلسطينيين

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس

وافق وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، على بناء نحو 900 منزل للفلسطينيين في المنطقة (ج).

 

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أنه نادرًا ما تمنح الإدارة المدنية الإسرائيلية الفلسطينيين الموافقة على البناء في المنطقة (ج)، الخاضعة فعليًا لسيطرة إسرائيل أمنيًا وإداريًا.

 

وأضافت أن التحول المحتمل في سياسة إسرائيل تجاه البناء الفلسطيني في المنطقة (ج) يأتي في الوقت الذي من المقرر فيه أن تدفع الإدارة المدنية الإسرائيلية الأسبوع المقبل خططًا لبناء أكثر من 2223 وحدة استيطانية في المنطقة ذاتها.

 

وتمثل خطط البؤر الاستيطانية الجديدة - التي تشمل العديد من المستوطنات المعزولة - أول دفعة مهمة لبناء وحدات استيطانية جديدة في المنطقة (ج) منذ أن تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في يناير وتولى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي نفتالي بينيت منصبه في مايو.

 

ونشرت الإدارة المدنية جداول جلسات الاستماع حول خطط البناء الخاصة بالمستوطنين والفلسطينيين بعد أن عقد مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، الموجود في إسرائيل، اجتماعات منفصلة مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت يوم الثلاثاء وجانتس يوم الأربعاء.

 

ويحاول بينيت، عن طريق جانتس، تهدئة الاعتراضات الأمريكية والدولية والمحلية على النشاط الاستيطاني، بالسماح للفلسطينيين بالبناء قبل اجتماعه الأول المرتقب مع بايدن في واشنطن.

 

وكانت هناك عدد من المحاولات خلال فترة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو لتعزيز بناء فلسطيني واسع النطاق في المنطقة (ج) ، لكنه لم يؤت أي منها ثماره.

 

وكان أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الأربعاء، الانتهاكات الإسرائيلية لحرمة الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، والمتمثلة بتغيير معالم الحرم عبر إقامة مصعد خارجي يستولي على مساحات جديدة من أرض الوقف الإسلامي.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

أين النخبة المصرية؟

الأكثر قراءة

أول تعليق من موسيمانى بعد تعادل الأهلى مع الإسماعيلى

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. إليك التفاصيل كاملة

الباز يكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

الإسماعيلى يهدى الزمالك صدارة الدورى بتعادل مثير مع الأهلى

بعد قرار العمرة.. موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021 يشغل اهتمامات الجميع

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

مسموح بنصف خيانة

د. بهي الدين مرسي

تسعير الحواس الخمس

أسماء محفوظ

مصر الطيبة مش المتكلفة

سمر عادل

الاقتصاد التونسى تحت إدارة الإسلام السياسى

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

خالد عكاشة

إثيوبيا تفتح أبواب الحرب الأهلية من جديد

ماجد حبته

ثلاثة فى مهمة صعبة

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

صور

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

تشكيل حكومة بديلة.. هل يُعيد كورونا «نتنياهو» إلى الحكم في إسرائيل؟

رئيس وزراء فلسطين يدين الانتهاكات الإسرائيلية للحرم الإبراهيمى

قاضى قضاة فلسطين: الحرم الإبراهيمى جزء من التراث الإنسانى لا يحق للاحتلال المساس به