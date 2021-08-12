الخميس 12 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الدفاع الكويتى يشيد بجهود الجيش فى حفظ الأمن والاستقرار

الشيخ حمد جابر العلي
الشيخ حمد جابر العلي الصباح

أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح، بجهود الجيش في حفظ أمن واستقرار الوطن وسلامة أراضيه، داعيًا قيادات الجيش إلى مواصلة العمل والتعاون والتنسيق فيما بينهم، ودعم وتعزيز دور التدريب في وحداتهم وصولًا إلى درجات الجاهزية والاستعداد المطلوبة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن تصريحات الوزير جاءت خلال لقائه كبار قادة الجيش، وذلك ضمن إطار اللقاءات الدورية التي يجريها مع القيادات العسكرية، لاستعراض آخر التطورات والمستجدات في مختلف وحدات الجيش.

وأفادت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي - في بيان صحفي - بأن اللقاء الذي عقد في نادي ضباط الجيش جاء في إطار اللقاءات الدورية التي يجريها وزير الدفاع مع القيادات العسكرية والتي تشهد تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا.

وخلال اللقاء، أكد وزير الدفاع الحرص على العمل وفق تعليمات وتوجيهات القيادة السياسية التي تحرص بدورها على دعم وتشجيع منتسبي الجيش الكويتي، تقديرًا لجهودهم في سبيل حفظ أمن واستقرار هذا الوطن وسالمة أراضيه.

وعلى صعيد آخر، أعربت الكويت، عن قلقها البالغ إزاء تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية في المياه المؤدية إلى الخليج العربي والمناطق المحيطة ببحر العرب.

جاء ذلك في بيان خلال اجتماع مجلس الوزراء الكويتي الأسبوعي، حسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وأكد مجلس الوزراء الكويتي ضرورة الالتزام المطلق بكافة الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة بأمن الممرات البحرية.

كما بحث مجلس الوزراء الكويتي الشئون السياسية في ضوء آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

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وائل لطفي

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