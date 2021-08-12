ضبط مؤسس كيان طبى بدون ترخيص بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بالبحيرة - لقيامه بإدارة كيان طبى وعلاجى وتعليمى "بدون ترخيص" بالغربية.

واتخذ المتهم من مقره وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب على راغبى الحصول على شهادات جامعية، وترويجه شهادات دراسية "مزورة" فى مجالات مختلفة، زاعمًا بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، وتحصله منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

وبتفتيش المقر المشار إليه عُثر على عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة تفيد عملهم بمهن مختلفة خلافًا للحقيقة ممهورة بأختام مزورة، وعدد من الكارنيهات وأكلاشيه منسوبة للكيان المشار إليه، ودفاتر تحصيل رسوم وإيصالات استلام نقدية تفيد استلام مبالغ مالية، ومجموعة من الملفات الخاصة بالطلاب، وجهاز كمبيوتر يحتوى على العديد من الملفات وبرامج تعديل الصور محمل عليه صور الشهادات المضبوطة “خالية البيانات ومعدة للتزوير”، وهاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على محادثات ورسائل متبادلة تؤكد نشاطه الإجرامى، كما تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية لعلاج الأمراض المختلفة "مجهولة المصدر"، وعدد من الأجهزة الطبية، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.