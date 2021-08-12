الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بدء تجارب تأثير الجرعة الثالثة للقاح كورونا على مرضى زراعة الكلى

لقاح كورونا
لقاح كورونا

بدأت المعاهد الوطنية للصحة فى الولايات المتحدة التجارب على مجموعة من مرضى عمليات زراعة الكلى لتحديد تأثير حقنهم بجرعة ثالثة من لقاح كورونا على رفع معدلات المناعة لديهم وتكوين أجسام مضادة للفيروس.

وذكر موقع "ذا فيرج" الأمريكى أن هذه التجارب بدأت على 200 من مرضى زراعات الكلى فى الولايات المتحدة، حيث إن حقنهم بجرعتين فقط من لقاح كورونا لم ينتج عنه تكوين أى أجسام مضادة على الإطلاق فى أجسامهم لمكافحة الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت نتائج دراسات طبية قد أعلنت مؤخرا فى فرنسا أن المرضى الذين خضعوا لعمليات لنقل الأعضاء والتى يترتب عليها تناول أدوية مثبطة للمناعة عقب هذه العمليات يحتاجون إلى الحقن بجرعة ثالثة من لقاح كورونا حتى تتكون لديهم أجسام مضادة بمستويات تشبه الأشخاص الطبيعيين.

وفى الوقت نفسه، أجريت دراسة مماثلة على 48 من مرضى نقل الأعضاء فى ألمانيا وتوصلت نتائجها إلى أن 40 بالمائة من هؤلاء المرضى لم تتكون لديهم أجسام مضادة بعد الحقن بجرعتين فقط من اللقاح، إلا أنهم أجسامهم استجابت لتكوين الأجسام المضادة بعد تلقى الجرعة الثالثة.

يذكر أن الموافقة على تداول اللقاحات المضادة لكورونا ومن بينها لقاح فايزر/بيونتك ولقاح موديرنا تعتبر موافقة للاستخدام الطارئ لجرعتين فقط من اللقاح داخل الولايات المتحدة. 

ومن أجل تعميم استخدام جرعة ثالثة من لقاح كورونا، فإنه يتحتم على هيئة الغذاء والدواء الأمريكية القيام بأحد أمرين، الأول هو تعديل الموافقة على استخدام هذه اللقاحات لتشمل تناول جرعة ثالثة أو الموافقة بشكل نهائى على تداول هذه اللقاحات، الأمر الذى يترك الأمر للأطباء للتقييم طبيا فيما يتعلق بتناول الجرعة الثالثة حسب التاريخ المرضى للمتلقى للقاح. 

 

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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