ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص، مقيمين بمحافظة المنيا؛ لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى، بالاشتراك مع 5 أشخاص آخرين - مقيمين بالمحافظة (جار ضبطهم) - تخصص فى ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بأسلوب احتيالى.

وكشفت التحريات أن المتهمين يقومون بالاتصال بضحاياهم هاتفيًا مدعين أنهم مندوبو خدمة العملاء بشركات المحمول والبنوك، وإيهامهم بفوزهم بجوائز مالية وطلبهم تحديث البيانات البنكية، ليتمكنوا من تحويل تلك الجوائز عليها، ويتمكنوا من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بضحاياهم، واستخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكترونى، وكذا شحن أرصدة المحافظ الإلكترونية المفتوحة بمعرفتهم بعد الاستيلاء على أرصدة ضحاياهم.

وضُبط بحوزة المتهمين 5 هواتف محمولة، بفحصها تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التى تحوى على (العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بضحاياهم - العديد من أوامر الشراء على مواقع التسوق الإلكترونى - العديد من برامج الكمبيوتر التى تستخدم فى أعمال القرصنة والإختراق والتخفى على الإنترنت).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى بالاشتراك مع باقى المتهمين، وأنهم يقومون باختيار أرقام الهواتف الخاصة بالضحايا عشوائيًا، وتمكنوا من ارتكاب 52 واقعة نصب بلغت قيمة المبالغ المالية المستولى عليها فيها 700 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.