بعد الاعتزال الدولى.. أسطورة كرة اليد أحمد الأحمر فى «التاسعة» مع شافكى المنيرى

في حلقة استثنائية يظهر أسطورة كرة اليد المصرية اللاعب أحمد الأحمر، مع الإعلامية شافكي المنيري، في برنامج «التاسعة»، المذاع على التلفزيون المصري، وذلك في أول ظهور إعلامي له بعد إعلانه اعتزال اللعب الدولي مع منتخب مصر.

ويظهر أحمد الأحمر، الخميس المقبل، في حلقة خاصة ليروي قصته مع كرة اليد ورحلة المجد من ملاعب كرة اليد في نادي الزمالك حتى وصوله إلى منصات التتويج الدولية.

كما يتحدث خلال الحلقة على الألقاب الخالدة التي حصدها لمصر والأرقام القياسية المحفورة باسمه في تاريخ اللعبة، فيما يكشف كواليس اللحظات الأخيرة في مسيرته الأسطورية بأولمبياد طوكيو وقيادة الفريق لتحقيق المركز الرابع في منافسات كرة القدم.

واستطاع أحمد الأحمر قيادة منتخب مصر لكرة اليد في تحقيق المركز الرابع بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، بعد الفوز على ألمانيا؛ ليعلن بعد ذلك اعتزاله اللعب الدولي مع المنتخب.