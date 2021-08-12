صحيفة إثيوبية تكشف: كيف انهارت المنظومة الاقتصادية تحت قيادة النظام الحالى؟

كشفت صحيفة "أديداس ستاندرد" الإثيوبية، عن انهيار المنظومة الاقتصادية في إثيوبيا في عهد النظام الإثيوبي الحالين، وقالت الصحيفة: لقد ارتفع التضخم لأعلى معدلاته وارتفعت أسعار كل المواد والمنتجات في البلاد.

وقالت الصحيفة: لقد أصبح التضخم رمزا للاقتصاد الإثيوبي، وتابعت لقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية على نحو غير مسبوق، اللحوم وزيوت الطعام وحفاضات الأطفال وألبان الأطفال المنتجة محليا والسكر والدقيق.

وتظهر الإحصاءات الرسمية أن معدل التضخم الشهري يبلغ 24.5٪. في حين أن التضخم الشهري للمواد الغذائية هو 28.7٪ ، فإن معدل المواد غير الغذائية يبلغ 19٪. لا يوجد جانب من جوانب الحياة لم يشهد زيادة في الأسعار ، حيث تشهد الأساسيات مثل الإيجار والتعليم والصحة زيادة في معدل 50 إلى 100٪.

وقالت الصحيفة، إن بأن التضخم هو التحدي الأكبر في الاقتصاد، وأن النظام الإثيوبي الحالي يجهل كيفية الحل لهذه الأزمة.

ووفقا للصحيفة فإن ممارسات النظام الإثيوبي الحالي هي السبب المباشر في ارتفاع التضخم، حيث تقوم سياسة النظام الإثيوبي الحالي على إغراق المساهمين الجادين في البناء التضخمي الذي يسهم في دفع المساكن الحضرية، وربح الأجور، والفقراء في الريف، والمعاشات ، وقطاعات أخرى كثيرة من السكان أسفل التل.

والعامل الأكبر هو انخفاض قيمة البر مقابل العملات الرئيسية، ولا يزال شراء النظام بالجملة لسياسات صندوق النقد الدولي والالتزام المكتوب بالتعويم التدريجي للعملة المحلية هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى زيادة كبيرة في الأسعار.

ووفقا للصحيفة فإن إثيوبيا بلد يعتمد على الاستيراد. تبلغ فاتورة الاستيراد ثمانية أضعاف عائدات الصادرات، والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو حقيقة أن الواردات تستمر في الزيادة بسرعة بينما ظلت الصادرات راكدة على مدى السنوات الـ 14 الماضية، ومن الواضح أنه في ظل مثل هذا الوضع الهيكلي، فإن انخفاض قيمة العملة سوف يترجم إلى زيادة في الأسعار حيث يؤدي انخفاض قيمة العملة إلى ارتفاع أسعار الواردات.

وتابعت الصحيفة المحلية أن هناك حالة من الترف على مستوى المسئولين الحكوميين في ظل النظام الحالين حيث يقود المسئولين سياراتهم الخاصة ويسافرون بتكلفة مالية كبيرة دون مراعاة للوضع الاقتصادي.

وتابعت: "أصبح من الطبيعي أن نرى الوكالات الحكومية تنفق الملايين لتجديد مكاتبها باسم "بيئة العمل". والأسوأ من ذلك هو حقيقة أن معظم أعمال التجديد هذه باهظة الثمن ويتم منحها بدون تقديم عطاءات مناسبة، ويتم إنفاق الكثير على شيء لا يضيف قيمة إلى الاقتصاد. يبدو أن حقيقة أن مثل هذه الاستثمارات قصيرة الأجل تغذي الدورة التضخمية".

وما يزيد المشكلة هو نوع الاستثمارات التي تأخذها حكومة أبي كأولويات. لا تضيف المتنزهات والمرافق الترفيهية والمتاحف القدرة الإنتاجية إلى الاقتصاد الحقيقي. إذا كان هناك أي شيء ، فإن ما يفعلونه هو التحريض على المزيد من الاستهلاك والإنفاق. نوع الوظائف التي تخلقها هذه الاستثمارات منخفضة الأجر وقليلة المهارات ، مما يضيف القليل إلى القدرة التنافسية للاقتصاد.

وكشفت الصحيفة عن أن الصراع في تيجراي أثر على الاقتصاد الإثيوبي، حيث تُظهر الميزانية التكميلية البالغة 28 مليار ETB التي تمت الموافقة عليها في أبريل 2021 أن التقدم المباشر قد زاد بعد الصراع، وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الصراع دفع عجز الميزانية إلى 3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو أعلى من عتبة 3٪ طويلة الأمد.

وتابعت: لقد أصبح الفساد منهجيًا. أصبح من المستحيل الحصول على الخدمات العامة دون دفع رشاوى. وقد أدى ذلك إلى أن يعيش الموظفون العموميون أسلوب حياة يفوق إمكانياتهم وسلسلة الوسطاء التي ربطت نفسها بالقطاع العام جعلت حياة الناس العاديين لا تطاق. في الوقت نفسه ، تزيد هذه السلاسل من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية وبالتالي تساهم في التراكم الكبير للأسعار في السوق.

وتابعت: إن الفساد في إثيوبيا بلغ أعلى درجاته حتى أن المسئولين الفاسدين تقامر بحياة الناس و يقوم السماسرة والمتعاونون معهم بتهريب الأدوية من نظام الصحة العامة وبيعها في الأسواق السرية، إلى جانب تعطيل سلاسل الإنتاج والإمداد، فإن الصراعات في البلاد ، سواء كانت الحرب الشاملة في تيجراي أو النزاعات المحلية في مناطق بني شنقول جوموز وأوروميا والصومال والأمهرة ، تنطوي على إنفاق ضخم في التعبئة العسكرية.

ولا شك أن هذا سيضغط على الميزانية الفيدرالية، مما يدفعها إلى استخدام أدوات، مثل السلف المباشرة للبنك المركزي ، والتي هي بطبيعتها تضخمية. إلى جانب ذلك ، فإن إطعام النازحين وإعادة توطينهم يستهلك موارد ضخمة. وهذه تتنافس مع أولويات أخرى في الحيز المالي. لا شك أن الصراع يخلق حالة من عدم اليقين ، ويؤثر على أنماط الإنتاج والاستهلاك.

وأردفت الصحيفة: غالبًا ما يؤثر تراكم الأسعار على الأشخاص ذوي الدخل الثابت والذين لا يستطيعون التحوط من المخاطر من خلال وسائل أخرى. في ظل الواقع الحالي لإثيوبيا ، فإن هذا يستلزم وجود 27 مليون شخص يعيشون في فقر شديد، و1.4 مليون موظف عام ، و 350.000 متقاعد ، و 17٪ من العاملين في القطاع غير الرسمي، و20 مليون عاطل عن العمل من السكان في سن العمل.