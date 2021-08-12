بعد وصولها.. رواد «السوشيال ميديا» يحتفلون بالبطلة الأوليمبية جيانا فاروق

احتفل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بجيانا فاروق لاعبة الأهلي ومنتخب مصر للكاراتيه، بعد وصولها مطار القاهرة الدولي بعد رحلة عاشتها لتحقق النصر لمصر في العاصمة اليابانية طوكيو، وتحمل بها الميدالية البرونزية والنصر لمصر.

و تستعرض "الدستور" كيف احتفى رواد السوشيال ميديا بعد اللاعبة جيانا فاروق بعد ان أصبحت أو فتاة مصرية وعربية تحرز ميدالية أوليمبية في لعبة الكاراتيه.

جيانا فاروق

عبرت أسماء، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلة: "ألف مبروك جيانا أنا فخورة بيكي".

جيانا فاروق

بينما نشرت إسراء هلال، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة: "رسميا ، أصبحت جيانا أول فتاة مصرية و عربية و إفريقية تفوز بميدالية في منافسات الكاراتيه في الألعاب الأولمبية وتهنئها بالفوز".

جيانا فاروق

أما سامي المحلاوي، فقد علق عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "ألف مبروك جيانا أنت تستحقين أكثر من ذلك بكثير".

فيما عبر أيمن حسن، على صفحة جيانا فاروق الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلا: “ربنا يبارك فيكي ويحفظك يابطلتنا وألف ألف مليون مبروك للمصريين واسره الكاراتيه بجمهورية مصر العربية”.

جيانا فاروق

أما إجلال الديب فقد علقت على صفحة جيانا فاروق الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلة: “الحمد لله على سلامتك بطلتنا الذهبية المصرية الجميلة في عيونهم برونز وفي عيونا ذهب”.

ومن الجدير بالذكر أن عددا كبيرا من الجماهير المصرية، حرص على استقبال جيانا فاروق فور وصولها إلى مطار القاهرة الدولي.

وكان على رأس مستقبلي البطلة الأولمبية جيانا فاروق، مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ورؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي.

وكانت البعثة المصرية قد نجحت خلال مشاركتها في أولمبياد طوكيوـ فى تحقيق أكبر حصيلة ميداليات لها فى تاريخ الدورات الأولمبية برصيد 6 ميداليات .

وحصدت فريال أشرف الميدالية الذهبية فى الكاراتيه، وحصل أحمد الجندى على الفضية فى الخماسى الحديث، بالإضافة لـ 4 برونزيات لكل من هداية ملاك وسيف عيسى فى التايكوندو، ومحمد إبراهيم كيشو، فى المصارعة، وجيانا فاروق فى الكاراتيه.