سعر الريال السعودى فى البنوك المصرية اليوم الخميس 12-8-2021

ترصد «الدستور»، سعر الريال السعودي اليوم، حيث واصل استقراره لأكثر من أسبوع، وفقًا لأخر تحديث لأسعار العملات في البنك الأهلي المصري، حيث سجل 4.16 جنيه للشراء، مقابل 4.19 للبيع، فيما سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي 4.17 للشراء، و 4.19 للبيع، وسجل الريال السعودي في بنك CIB 4.16 للشراء، 4.19 للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و 4.16 جنيه للبيع، أما في بنك قناة السويس سجل نحو 4.12 جنيه للشراء، و 4.15 جنيه للبيع، وفي بنك بركة سجل الريال السعودي نحو 4.15 جنيه للشراء، و 4.13 جنيه للبيع.

وبدأت المملكة العربية السعودية، استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيًّا، لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وذكرت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن الطاقة الاستيعابية ستصل إلى 60 ألف معتمر، موزعين على 8 فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 2 مليون معتمر شهريًّا، حيث يكون إصدار التصاريح من خلال تطبيقى «اعتمرنا وتوكلنا»، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية.

وقال نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، إن عدد الركاب في الحافلة لن يتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية للحافلة، مع المحافظة على ترك مسافة آمنة داخل الحافلة وتوفير المعقمات والتأكد من تصاريح المعتمرين الصادرة من تطبيقى «اعتمرنا وتوكلنا» قبل الصعود إلى الحافلة.

وأنهى مؤشر الأسهم السعودية، مع فتح أول أيام العمرة التعاملات، مرتفعًا 0.22% إلى 11325.10 نقطة بتداولات زادت على 7.9 مليار ريال.

ويحافظ المؤشر على مستويات هي الأعلى منذ يناير 2008، أي منذ الأزمة المالية العالمية.

