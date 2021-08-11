واشنطن ترحب بقرار السودان تسليم عمر البشير إلى «الجنائية الدولية»

أعربت الولايات المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، عن ترحيبها بقرار السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمهم بارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، للصحفيين: "نحث السودان على مواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية من خلال تسليم الأشخاص المطلوبين وتشارك الأدلة معها".

ورأى أنه "من شأن ذلك أن يشكل تقدمًا كبيرًا للسودان في مكافحته عقودًا من الإفلات من العقاب"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وكانت وزارة الخارجية السودانية أعلنت في وقت سابق من اليوم عن قرار تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، ومسئولين مطلوبين آخرين للمحكمة الجنائية الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" عن وزيرة الخارجية، مريم الصادق المهدي، قولها بعد لقائها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن "مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين إلى الجنائية الدولية"، مؤكدة على تعاون بلادها مع المحكمة "لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور".

كما أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، استعداد بلاده للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

وبحسب بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالى، شدد حميدتي، خلال لقائه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان، اليوم، على ضرورة تحقيق العدالة، مشيرًا إلى أن اتفاقية جوبا للسلام أقرت مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية.

ولفت دقلو إلى أن الأمر متروك للجهات العدلية في كيفية محاكمتهم.

من جانبه شدد كريم أسد خان على أهمية تعاون السودان مع المحكمة الجنائية، مؤكدًا أن المحكمة تعتمد على السودان لإحراز تقدم بشأن القضايا المتعلقة بمثول مطلوبيه.

إلى ذلك كشف عن زيارة فريق من المحكمة إلى السودان الشهر المقبل لجمع الأدلة المتصلة بقضية علي كوشيب، مطالبًا بتقديم تسهيلات تعين الوفد على أداء مهامه.

يشار إلى أن البشير موجود حاليًا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية. وقد عزل وأوقف في أبريل 2019 إثر حركة احتجاج شعبية واسعة ضده.

المصادقة على قانون روما الأساسي

وقد صادق مجلس الوزراء السوداني الأسبوع الماضي على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فيما اعتبر خطوة جديدة باتجاه محاكمة البشير أمام الهيئة القضائية الدولية في لاهاي.

كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2009 مذكرة توقيف بحق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع عام 2003 بين القوات الحكومية مدعومة بميليشيات ومجموعات من المتمردين، وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.

إلى ذلك أصدرت مذكرتي توقيف في حق اثنين من مساعديه وهما وزير الدفاع السابق عبدالرحيم محمد حسين وحاكم ولاية جنوب كردفان السابق أحمد هارون المحبوسين في سجن كوبر أيضًا.