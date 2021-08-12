الوحدات المحلية ببنى سويف تواصل جهودها بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية

واصلت الوحدات المحلية بالمدن والمجالس القروية بمحافظة بني سويف، جهودها الميدانية والانضباطية بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.

ورد تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، برئاسة علي يوسف رئيس المدينة، إلى رصد 7 مخالفات تموينية تنوعت بين عدم الإعلان عن أسعار السلع، وعدم وجود سجل تجاري وشهادات صحية، وذلك أثناء حملة تفتيشية على أسواق التصنيع والتداول ومخازن السلع والمواد الغذائية والمحال التجارية لمواجهة جرائم الغش التجاري وضبط الأسواق، والتحقق من صلاحية السلع، والتي نفذتها إدارة تموين ناصر بالتنسيق مع الوحدة المحلية.

وقامت الوحدة المحلية لقرية بني عدي بتنفيذ حملة ميدانية لرفع مخلفات القرى والطريق السريع وتمهيد المداخل، فضل]ا عن متابعة سحب المياه من شوارع قريه الرياض، بينما أخلت الوحدة المحلية لقرية إشمنت مبنى الجمعية الزراعية وتوفير مقر بديل استعداد]ا للهدم لإقامة أحد المشروعات الخدمية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما تم تمشيط الشوارع ورفع الأتربة ومتابعة أعمال الصرف الصحي بدائرة المركز.

وفي سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لقرية دنديل بجمع المخلفات المنزلية بعزبة محمد موسى وقريه كوم أبو خلاد علاوة على صيانة وجدات الإنارة العامة بطريق الفيوم الزراعي، ومن ناحية أخرى تابعت الوحدة المحلية لقرية الحمام البدء في إنشاء مجمع الخدمات الزراعية وأعمال التبطين لترعة أبو جبل، واستمرار العمل بمد شبكات الصرف الصحى بدائرة الوحدة.

وفي سياق آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية، والذي أطلقته القيادة السياسية، ويستهدف تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة.