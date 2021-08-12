«اتحاد المستثمرين»: مصر شهدت نهضة حقيقة خلال الفترة الماضية

أكد المهندس محسن الجبالي، عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بني سويف، أن الصناعة المحلية شهدت اهتمام من القيادة السياسية خلال السنوات السابقة من خلال إنشاء المدن الصناعية الجديدة، مثل مدينة الروبيكي، والأثاث بدمياط، ومدينة الدواء، ومدينة "سايلو فودز" الغذائية.

وأضاف «الجبالي»، أن تلك المدن ساهمت في خلق عدد كبير من فرص التوظيف والعمل، بالإضافة إلى زيادة حجم المنتجات المصرية والتي ستؤدي إلى التقليل من الواردات وزيادة الصادرات للخارج، ولاسيما إلى بلدان أفريقيا.

وأشار عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إلى أن مصر شهدت نهضة حقيقة خلال الفترة الماضية وإنجاز كبير يتم على سنوات كثيرة، بفضل إجراءات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي اتخذتها الحكومة منذ عام 2016 .

وأضاف أن الصعيد شهد حالة من التطوير والنهضة العمرانية والصناعية خلال الفترة الماضية، فتدشين المدن الجديدة أدى إلى توسيع الرقعة السكنية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، مما ساعد على زيادة الإنتاج المحلي والنهوض بالصناعة المصرية.

و تابع «الجبالي»، أن المشروعات القومية ستؤدي إلى جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، مما سيجعل مصر في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديًا بالمنطقة، مؤكدًا أنه من الضروري ضم الاقتصاد غير الرسمي مع المنظومة الرسمية.

الجدير بالذكر، أن الصعيد شهد بعض النماذج التي غيرت من خريطته إلى الأفضل، فعلي سبيل المثال تطوير ميناء سفاجا، والتوسع في الطرق، وإنشاء محطات الكهرباء بالصعيد، ومشروع طريق أسيوط الذي يربط أسيوط بطريق القاهرة أسيوط الصحراو عبر هضبية أسيوط، والذي يهدف إلى تنمية الصعيد وخلق شرايين تنمية المدن الجديدة بالمحافظات.

ولم يقتصر دور الحكومة على الصناعة وتدشين المشروعات القومية فقط، فكان للمرأة الصعيدية نصيب من نماذج الأمل والتطوير، فتم إنشاء أول مستشفى متخصص لصحة المرأة والطفل بالصعيد بسعة 386 سريرًا، وهو بمثابة خطوة جديدة تخطوها الدولة تجاه المرأة الصعيدية.