الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

خبير: عودة السياحة الروسية ستشجع الوفود الأخرى لزيارة لمصر

الخبير السياحي عمرو
الخبير السياحي عمرو أبوزيد

قال الخبير السياحي عمرو أبوزيد إن عودة السياحة الروسية ستعمل على تنشيط السياحة المصرية مرة أخرى.

وأضاف أبوزيد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القطاع السياحي مر بأزمة بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مجهودات الدولة واضحة للغاية لاستعادة السياحة المصرية لمكانتها.

وأشار أبوزيد إلى أن عودة السياحة الروسية ستعمل على تشجيع الوفود السياحة الأخرى للذهاب إلى مصر.

وأوضح الخبير السياحي أن السياحة تمثل أهمية كبرى للاقتصاد المصري كونها تساهم في خفض معدل البطالة ودعم الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأكد أبوزيد القطاع السياحي يستبشر خيرا بعودة السياحة الروسية في ظل ما مر به القطاع من خسائر علي خلفية أزمة كورونا.

وقال اللواء عمرو  حنفي، محافظ البحر الأحمر، تعليقا على عودة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة، إن  عودة السياحة الروسية نتاج لمجهود الدولة بالكامل، مضيفا: "اتصالات على المستوى الرئاسي بين الرئيس السيسي والرئيس الروسي ساهمت بشكل كبير في إعادة السياحة الروسية".

 

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