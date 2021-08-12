الخميس 12 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«نظافة القاهرة» تضع النقاط النهائية مع شركات النظافة الخاصة

اجتماع رئيس هيئة
اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

اجتمع اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، الأربعاء، مع مسؤولي شركة "إنفيروماستر" المسؤولة عن نظافة المنطقة الشرقية، ومسئولي شركة ارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات المسؤولة عن نظافة المنطقة الغربية؛ لوضع النقاط النهائية لعملية البدء في استلام جميع السيارات والمعدات المطلوبة من الهيئة لتنفيذ المهمة والمنظومة المخططة في عملية النظافة في تلك المناطق.

وتم خلال الاجتماع تحديد عدد السيارات والمعدات وعدد الحوايات المطلوبة بعد فحص كامل لتلك السيارات والمعدات، كما تم الاتفاق على البدء في استلام أول الأحياء بالمنطقة الغربية والشرقية والاستعداد لعمليه الاصطفاف المقررة. 

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اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

كما طلب رئيس الهيئة من الشركات التنسيق التام، حيث إن الهيئة حريصة كل الحرص على نجاح المنظومة الجديدة وحرص القيادة السياسية على نظافة القاهرة ونجاح المنظومة.
 

كما صرح اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أنها حريصة كل الحرص على تنفيذ كل متطلبات الشركات في تسليم المعدات والسيارات والاتفاق النهائى لتنفيذ مهمة الشركات في المنظومة الجديدة للنظافة، كما تم الانتهاء من مناقشة جميع البنود الخاصة بعقود استئجار السيارات والمعدات مع الشركات، وتمت الموافقة على الصيغة النهائية للعقود.

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اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

كان اجتمع اللواء إيهاب الشرشابي مع مديري المناطق ورؤساء فروع الهيئة في حضور المهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئة للنظافة.

 

وشدد رئيس الهيئة خلال اجتماعه على السيطرة التامة على المخلفات والنظافة في جميع أنحاء القاهرة ورفع كفاءة النظافة على مدار الساعة يوميا ليلا ونهارا.

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اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

وشدد رئيس الهيئة على رؤساء الأحياء، بالتنبيه المستمر على متعهدي الجمع السكني كلا في منطقته وفرعه حتى يعود المظهر الحضاري للقاهرة ويشعر المواطن بالتغيير.

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اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

وأجرى اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، جولة لجميع المحاور والطرق والكباري بشرق القاهرة من أول الحدود الإدارية للقاهرة من مدينة العبور مرورا بمحاور السلام ومصر إسماعيلية الصحراوي والمطرية ومصر الجديدة ومدينة نصر، وتفقد خلالها أعمال النظافة والتجميل والإنارة.

 

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