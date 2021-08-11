الأربعاء 11 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تشدد على تنظيم الوجبات الغذائية للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

تنظيم الوجبات الغذائية
تنظيم الوجبات الغذائية

شددت وزارة الصحة والسكان، على ضرورة تنظيم الوجبات الغذائية، بالإضافة إلى تناول الكثير من الخضروات والفواكه للوقاية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت وزارة الصحة أن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، تساعد المواطنين فى الكشف المبكر والسيطرة على السكر وارتفاع ضغط الدم.

وأكدت أن العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في انتظار المترددين يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا، ويمكن معرفة مكان العيادة الأقرب خلال تطبيق صحة مصر.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لـ "فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي "تحت شعار "100 مليون صحة"، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقاعدة بيانات 100" مليون صحة" بارتفاع في نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تستهدف فحص جميع المواطنين من الفئة فوق سن الـ 40 عامًا، للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها والذين يبلغ عددهم 28 مليون مواطن، بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالتوسع في الفئات المستهدفة والخدمات المقدمة بالمبادرة.

وذكرت الوزارة إن الخدمات المقدمة بالمبادرة تشمل الكشف عن الأمراض المزمنة (سكر، ضغط الدم، قلب)، كما تقدم خدمة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى لمرضى الأمراض المزمنة، وقياس مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية أيضًا للمترددين على المبادرة.

وتابعت أنه في حالة التأكد من الإصابة بأمراض مزمنة يتم إحالة المريض إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقي العلاج بشكل دوري بالمجان من خلال "كارت المتابعة"، لافتًا إلى أن العمل بالمبادرة مستمر طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

الصحة تنظيم الوجبات الغذائية الخضروات الفواكه ارتفاع ضغط الدم مبادرة رئيس الجمهورية فحص وعلاج الأمراض المزمنة الاعتلال الكلوى

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