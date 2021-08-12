«البندارى»: الدولة تستهدف عودة السياحة المصرية لمكانتها مرة أخرى

قال شريف البنداري رئيس شركة أيجوث، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن عودة السياحة الروسية تعمل على تنشيط القطاع السياحي.

وأضاف "البنداري"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن السياحة الروسية تمثل نسبة جيدة للغاية من حجم السياحة الوافدة ، لافتًا إلى أنه عدد السياح الروس الذين كانوا يأتون إلى مصر كان يصل إلى 3 ملايين سائح روسي سنويًا.

وأوضح أن القطاع السياحي مر بأزمة كبيرة للغاية بسبب فيروس كورونا، حيث تسبب هذه الأزمة في خساىر فادحة للقطاع السياحي، لافتًا إلى أن الدولة تدعم بقوة القطاع السياحي وهو ما اتضح من خلال المجهودات التي تجريها الدولة لعودة السياحة المصرية لمكانتها قبل أزمة كورونا.

وأكد رئيس شركة إيجوث، أن السياحة المصرية تمثل دعم هام للناتج القومي كونها تعد أحد موارد دخل العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن القطاع السياحي قادر على استعادة عافيته مرة أخرى، في ظل ما تقوم به الدولة من مبادرات لتنمية السياحة المصرية.

من جانبه أكد الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران، أن عودة السياحة والرحلات الروسية إلى مصر جاء بفضل جهود ودعم القيادة السياسية لقطاع الطيران المدني خلال السنوات الماضية.

وقال الطيار محمد منار، في تصريحات صحفية، إن وزارة الطيران المدني وجميع شركاتها التابعة، قامت بتطبيق كافة الاجراءات الأمنية والاحترازية بجميع المطارات المصرية، حيث أشاد بها كافة الوفود ولجان التفتيش التى زارت مصر خلال الفترة السابقة.

وأكد وزير الطيران، أن إشادة الوفود واللجان الروسية، أكدت ثقه الجميع في تطبيق المعايير الأمنية والصحية بالمطارات المصرية، التي توج إنجازها بحصول 11 مطار مصري حتى الآن من بينهم مطاري شرم الشيخ والغردقة، على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن من المجلس العالمي للمطارات ACI .