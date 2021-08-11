الأربعاء 11 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ترقيات وهيكلة.. حصاد نشاط وزارة التخطيط فى 24 ساعة

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الأربعاء، نشاط مكثفًا تستعرضه «الدستور» فى السطور التالية:

صرح أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى، أنه لا صحة لما يتم تداوله حول تصفية بنك الاستثمار القومى، مؤكدا أنه يتم حاليًا العمل على تنفيذ خطة لإعادة هيكلة البنك كانت الحكومة قد أعلنت عنها قبل 3 سنوات، وهي خطة وضعتها اللجنة المسئولة عن إعادة هيكلة البنك تضم عددًا من الخبراء والمتخصصين، ويجرى تنفيذها في إطار الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

https://www.dostor.org/3536781

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تواجد سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بدءًا من اليوم الأربعاء، بمدينة العلمين الجديدة ونطاق الساحل الشمالي لتقديم خدماتها للجمهور والتيسير عليهم في حصولهم على تلك الخدمات، وتتواجد امام فندق الماسة العالمين.

https://www.dostor.org/3536925

وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنه الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد مذكرة تفاهم مع مركز سينرجيز للدراسات الدولية والاستراتيجية؛ ممثلًا عنه خالد محمد على، مدير المركز بشأن التعاون المشترك في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة وذلك في إطار الاهتمام بالتعاون بين مراكز الفكر والبحوث والدراسات المعنية بشئون الحوكمة ودعم عمليات صنع السياسات العامة المرتكزة على أسس القيادة الرشيدة.

https://www.dostor.org/3537158


أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الشباب في الفئة العمرية (18 ـ 29 سنة) بلغ 21.3 مليون نسمة بنسبة 21% من إجمالي السكان (51,5% ذكور، 48.5% إناث)، طبقاً لتقديرات السكان لعام 2021.

https://www.dostor.org/3536825


كشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن دراسة المجلس القومى للأجور إقرار علاوة سنوية للعاملين بالقطاع الخاص ترتبط نسبتها بمعدل التضخم السنوى، اعتبارًا من العام المالى المقبل 2022-2023، مشيرًا إلى أن المجلس قرر صرف العلاوة الدورية للقطاع الخاص للعام المالى الحالى 2021-2022 بنسبة لا تقل عن العلاوة الدورية المقررة للعاملين بالدولة مع دراسة ربطها مستقبلًا بمعدل التضخم السنوي.

https://www.dostor.org/3537075


أطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ الموقع الإلكتروني  http://promotion.caoa.gov.eg/ ، الذي يمكن الموظفين- المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ أو من يمثل القانون لهم الشريعة العامة- من معرفة مدى استحقاقهم للترقية.

https://www.dostor.org/3537195

التخطيط بنك الاستثمار الاحصاء التنظيم والإدارة مراكز تكنولوجية متنقلة

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وائل لطفي

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