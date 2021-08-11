البيت الأبيض: يجب تطعيم كبار السن لحماية الأطفال من انتشار كورونا

قال المستشار الطبي الخاص بالبيت الأبيض الدكتور أنتوني فوتشي، إن أفضل الطرق لحماية الأطفال في ظل انتشار فيروس كورونا هو تطعيم من هم حولهم من كبار السن باللقاحات المضادة للمرض.

وأضاف فوتشي، في مداخلة له مع قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء: أن هذا يجيء في ظل عدم السماح بتطعيم الأطفال في بعض الفئات العمرية وهو ما ينبغي معه حمايتهم.

وأكد فوتشي أن هذا التطعيم المُشار إليه يعني أن عودة الأطفال إلى المقاعد الدراسية سوف تكون آمنة، موضحاً أن هناك ارتفاعاً في الإصابات بين الأطفال خلال الأسبوعين الماضيين.

وحذّر فوتشي من أن متحور "دلتا" من كورونا ينتقل بشكل أسرع من شخص لآخر، داعياً المزيد من المواطنين لتلقي اللقاحات.

وأشار فوتشي إلى أن الولايات المتحدة تجري في الوقت الحالي الدراسات الإكلينيكية فيما يخص تلقيح الأطفال بشكل مناسب وآمن مستقبلاً.

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توفر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.