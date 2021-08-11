الأربعاء 11 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الكرازة

البابا يستقبل مترجمى الإشارة فى CTV ويلقى عظته الأسبوعية

البابا تواضروس
البابا تواضروس

ألقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء من كنيسة الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبي.

وواصل البابا سلسلة "رسالة فرح" من خلال رسالة فيلبي التي تتميز بروح الفرح، والتي بدأها الأربعاء الموافق ٢٣ من يونيو الماضي، بالتزامن مع بدء صوم الآباء الرسل، وقدم قداسته اليوم الحلقة الثامنة من السلسلة والتي بدأ فيها الأصحاح الرابع والأخير من الرسالة.

العظة الأسبوعية العظة الأسبوعية للبابا العظة عظة الأربعاء عظة البابا

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