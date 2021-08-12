الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غرفة السياحة تنظم دورات تدريبية لدعم والارتقاء بالعاملين بالشركات

غرفة السياحة
غرفة السياحة

أعلنت غرفة شركات السياحة عن تنظيم دورة تدريبية للعاملين بشركات السياحة أونلاين عبر تطبيق "زووم"، يوم 16 أغسطس الجارى، عن خدمة العملاء، وذلك للتعريف بكيفية الارتقاء بخدمة عملاء شركات السياحة، وتطوير مستوى العاملين بشركات السياحة.

كما ستنظم الغرفة دورة تدريبية أخرى يوم 16 أغسطس الجارى دورة تدريبة حول CRM والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والـcrm تعنى إدارة علاقات العملاء، وتشكل برامج إدارة علاقات العملاء (CRM) أكبر سوق للبرامج في العالم، وقد أثبتت على نحو متزايد أنها أفضل الأصول التكنولوجية التي يمكن للشركات الاستثمار فيها، مع تزايد الأهمية التي اكتسبتها سوق برامج إدارة علاقات العملاء (CRM) وذلك بفضل سهولة تكامل أنظمة إدارة علاقات العملاء مع التطبيقات الأخرى التي تستخدمها الشركات بشكل عام، فإن هذه الأنظمة تساعد المسؤولين التنفيذيين على تغطية كل جوانب دورة الأعمال لديهم مع زيادة عائدات المبيعات والتسويق، والمساعدة في خفض تكاليفها في الوقت نفسه.

وبساعد نظام الـcrm في الحصول على البيانات والتحليلات الحديثة التي تساعد فريق المبيعات بشركات على تحديد الفرص للعمل وإعطائها الأولوية، والحصول على رؤى أعمق بخصوص العملاء واحتياجاتهم حتى يمكن للفريق تجهيز الاتصالات التسويقية وعروض المبيعات والخدمة،وإضفاء الطابع المركزي على معلومات العميل، مما يقلل من وقت المتابعة والبحث للعاملين.

كما ستشمل الدورة التعريف بكيفية التعامل من خلال  التسويق الرقمي أو الوسائط أو الرقمية لأداء ناجح متكامل تمامًا، وكبفية تنظيم حملة رقمية، وصنع منصة للعلامة الرقمية، بالإضافة إلى كيفية إتمام  التسويق والمبيعات إلكترونيا وإعداد التسويق للشركات عبر البريد الإلكتروني، واستخدام التسويق عبر البريد الإلكتروني لرعاية العملاء المحتملين لشركات السياحة.

بشار إلى أن غرفة شركات السياحة كثفت من دوراتها التدريبية منذ بداية فيروس كورونا مستغلة توقف العمل السياحى للارتقاء بمستويات العاملين بشركات السياحة لمواكبة ما يدور بصناعة السياحة عالميا.

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