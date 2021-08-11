تطورات الحالة الصحية للفنانة بشرى بعد إصابتها بفيروس كورونا

كشف رجل الأعمال سالم هيكل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) عن تفاصيل إصابة الفنانة بشرى بفيرس كورونا.

وكتب هيكل: "الحمد لله على كل شىء.. ما يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا ربنا يقومك بالسلامة من مرض كورونا اللعين وادعولها بالشفاء العاجل خلى بالكم من الموجة الرابعة".

وكشفت مصادر لـ"الدستور"، عن أن الحالة الصحية للفنانة بشرى مستقرة بشكل كبير، خاصة أنها تخضع للعزل المنزلي وتتلقى بروتوكول العلاج وتتابع حالتها بشكل مستمر مع أطباء متخصصين حتى لا تحدث أي مضاعفات".

وانتهت بشرى مؤخرًا من تسجيل أجدد أعمالها الغنائية "افرح" وتستعد لإطلاقها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب، لتسجل بشرى بالأغنية انطلاقتها الجديدة خلال موسم الصيف.

وتجمع أغنية "افرح" النجمة بشرى مع الموسيقار شاشو بعد تعاونهما سويًا مؤخرًا عبر أغنية "خيوط الأمل" وتدشن بشرى عبر العمل الجديد انطلاقتها الغنائية الجديدة خلال موسم الصيف وتعكف على وضع لمساتها الأخيرة على عدة مشاريع فنية جديدة تعود بها بقوة إلى ساحة الغناء بعد انشغالها في عالم التمثيل وتنظيم مهرجان الجونة السينمائي.