الأربعاء 11 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

أبرزهم الهضبة.. «الدستور» تكشف قائمة حضور حفل زفاف نيللى كريم

نيللي أثناء عقد القران
نيللي أثناء عقد القران

تشهد قرية هاسيندا بالساحل الشمالي حفل زفاف الفنانة نيللي كريم على لاعب الاسكواش هشام عاشور، حيث تداول رواد مواقع التواصل صور الحفل الذي جاء بالملابس البيضاء، ووكّلت الفنانة الجميلة المنتج جمال العدل على عقد القران. 

نيللي أثناء عقد القران 

وشهدت قائمة حفل الزفاف حضور الهضبة عمرو دياب، هالة صدقي، إلهام شاهين، ليلى علوي، لبلبة، المنتج جمال العدل، والمخرجة كاملة أبوذكري وأبطال مسلسل بـ100 وش منهم آسر ياسين وعلا رشدي وحسن أبو الروس ومصطفى درويش وغيرهم. 

نيللي أثناء عقد القران 

زيجات نيللي كريم السابقة 

يشار إلى أن نيللي كريم كانت متزوجة في تسعينيات القرن العشرين من والد أبنائها كريم ويوسف، لكنها انفصلت عنه بعد ذلك وفي 2004 تزوجت من خبير التغذية هاني أبوالنجا وأنجبت ابنتين هما سيليا وكندة وفي 2015 أعلنت انفصالهما، كما أعلنت من قبل في تصريحات إعلامية أنها تزوجت لأول مرة دون علم أهلها وهي في عامها الـ17.

نيللي أثناء عقد القران 

كانت نيللي كريم قد قالت في تصريحات صحفية: "بالفعل أعيش قصة حب وسأعلن عن كافة تفاصيلها قريبًا"، مضيفة "وسأقيم حفل زفافي قريبًا بحضور جميع الأصدقاء والأهل وما يعطلني عن إقامة حفل الزفاف هو التزامي بتصوير عمل فني يجمعني بإياد نصار، وسيقتصر حفل الزفاف على إقامة عقد قران في المنزل وسيكون بعد شهر من الآن".

وانضمت النجمة نيللي كريم لفريق عمل فيلم "صقر وكناريا" أمام النجمين أحمد عز وماجد الكدوانى ومن إخراج أحمد علاء الديب، وهو عمل يصنف بـ"أكشن كوميدى" من تأليف أيمن وتار بعد سلسلة من الأعمال الكوميدية التى كتبها فى الفترة الأخيرة كان آخرها "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

نيللي أثناء عقد القران 
الساحل الشمالى ليلى علوي مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة نيللي كريم مسلسل بـ100 وش المنتج جمال العدل كاملة أبو زكري لاعب الاسكواش هشام عاشور

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