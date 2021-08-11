ضبط 140 كيلو مواد غذائية مجهولة المصدر فى حملة بأسوان

شن مكتب مراقبة الأغذية التابع لمديرية الشئون الصحية بأسوان، حملة مشتركة بالتعاون مع مباحث التموين، على عدد من أماكن بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية بمدينة أسوان، لضبط السلع الغذائية الفاسدة والمغشوشة حفاظا على صحة المواطنين.

حملة لضبط السلع الغذائية

جاء ذلك في إطار استمرار الحملات الرقابية على المحلات التجارية وأماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية، تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 140 كجم مواد غذائية مختلفة الأصناف مجهولة المصدر، بالإضافة لضبط 18 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية، وإعدام 48 لترا من الخل مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة اتجاه المخالفات والمخالفين.

حملة لضبط السلع الغذائية



وأشرف على عملية الضبط "أحمد عبد القادر شحات" مراقب أول الأغذية بمركز أسوان، والرائد "محمد عبد العزيز "من قوة مباحث تموين أسوان، وتأتي تلك الحملات فى إطار سعى مديرية الشئون الصحية إلى ضبط الأسواق ومحال بيع الأغذية للتأكد من سلامة المنتج المقدم للمواطنين.