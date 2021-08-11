الاستثمارات الإماراتية في مصر تصل إلى 18 مليار دولار

في إطار زيارة طحنون بن زايد..

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمدينة العلمين الجديدة، وفداً إماراتياً رفيع المستوى برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول التباحث حول عدد من موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين مصر والإمارات، خاصةً في الشق الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن جهود تعزيز الاستثمارات الإماراتية المصرية المشتركة في مصر في مختلف القطاعات.

الاستثمارات الإماراتية في مصر

وتجاوزت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر 18 مليار دولار وبنسبة مساهمة تجاوزت 13% من إجمالي الاستثمار الأجنبي العالمي في نهاية 2020.

ومن جانبه، أشاد الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بالمناخ الاستثماري الجاذب بمصر في ظل التنمية الشاملة التي تشهدها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو ما يوفر فرصا غير مسبوقة للاستثمارات الإماراتية والأجنبية.

تعزيز الاقتصاد

ووفقا لمراقبين، جاءت الزيارة تأكيدا على تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات الإماراتية في مصز ودعم تنمية الاقتصاد المصري الذي يشهد تطورا غير مسبوقا، مشيرين إلى أنه يوجد صندوق سيادي استثماري مشترك قيمته 20 مليار دولار تم الاستثمار منه بقيمة 3 مليارات دولار.

كما تسعى الإمارات تسعى إلى مزيداَ من الاستثمارات في الشركات المصرية الواعدة والتي سيحقق من خلالها تزايد في خلق فرص عمل للمصريين.

العلاقات المصرية – الإماراتية

تعد العلاقات المصرية- الإماراتية نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية- العربية، سواء من حيث قوتها ومتانتها وقيامها على أُسس راسخة من التقدير والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، أو من حيث استقرارها ونموها المستمر، أو من حيث ديناميكية هذه العلاقة والتواصل المستمر بين قيادتي البلدين وكبار المسئولين فيهما.

تأتي الزيارة في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط بين الدولتين من علاقات تعاون متشعبة على كل الأصعدة ويعكس تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين خلال الفترة الماضية وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة، التي تتطلب تضافر الجهود لحماية الأمن القومي العربي، والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.