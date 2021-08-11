الأربعاء 11 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

محلل سياسي: حرائق الجزائر غير مسبوقة وسببت خسائر فادحة

محفوظ شخمان محلل
محفوظ شخمان محلل سياسي جزائري

قال محفوظ شخمان، المحلل السياسي الجزائري، إن الحرائق التي تشهدها الجزائر الآن غير مسبوقة وتقف خلفها جهات إجرامية ومجهولين وليست نتيجة العوامل المناخية والطقس الحار.

وأضاف المحلل السياسي الجزائري في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحرائق المندلعة الآن في البلاد جاءت بعد شهر من حرائق ضربت ولاية خنشلة والتي دمرت آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية بخلاف الخسائر المادية الأخرى وتم إخمادها من قبل السلطات .

حرائق الجزائر

وكشف محفوظ شخمان عن أن حرائق ولاية "تيزي وزو" تطرح علامات استفهام كبيرة، لأن كانت كثيرة جدا وعلى غير العادة، مشيرا إلى أن كل جبال تيزي وزو آهلة بالسكان، أي أن كل القرى تقع في وسط الغابات وتحيط بها تضاريس وعرة جدا تجعل الوصول إليها صعب جدا من قبل قوات الحماية المدنية والقوات التي تشارك في عمليات السيطرة على الحرائق.

 

وأشار السياسي الجزائري إلى أن كل السكان والمواطنين بالمناطق التي شهدت الحرائق يرون أن أيادي إجرامية ومنظمات مشبوهة تقف وراء هذه الحرائق، وهو نفس الموقف الرسمي على لسان  الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، والذي أكد للتلفزيون الجزائري، أن التحريات الأولية أثبتت أن هذه الحرائق كانت بفعل إجرامي، وطالت 18 ولاية حتى الآن في عموم البلاد.

حرائق غابات الجزائر

 

وقال شخمان إن هناك موقوفين يشتبه في تورطهم في هذه الحرائق ويتم التحقيق معهم حاليا من قبل الأجهزة القضائية والأمنية المختصة.

 

وأوضح شخمان أن الخسائر نتيجة الحرائق فادحة، سواء في الممتلكات أو الأرواح بجانب تضرر الثروة الحيوانية ونفوق الكثير منها إضافة إلى الضرر البيئي الناتج عن الحرائق وتضرر النظام الإيكولوجي في المنطقة.

 

حرائق الجزائر

وشدد السياسي الجزائري على أن هناك تضامن كبير جدا من كل الولايات لدعم المناطق التي طالتها الحرائق، حيث وصلت آلاف الشاحنات المحملة بالمؤن والمواد الغذائية والطبية ووسائل الإعاشة لدعم المتضررين.

 

 الجيش يواجه الحرائق

وأوضح شخمان أن أفراد الجيش تدخلوا منذ الساعات الأولى لوقوع الحرائق وسقط ضحايا في صفوفه، وانضمت خلال الساعات الأخيرة وحدات كبيرة من الناحية العسكرية الأولى للمساعدة في مواجهة النيران.

 

وأشار السياسي الجزائري إلى أن الدولة في حالة طوارئ دستوريا، مشددا على أنها ستخرج من هذه المحنة، كما خرجت من عشرية الإرهاب السوداء.

الجزائر حرائق الجزائر عبد المجيد تبون تيزي وزو حرائق تيزي وزو

رئيس التحرير

وائل لطفي

أين النخبة المصرية؟

الأكثر قراءة

مصدر أمنى يكشف حقيقة إضراب عدد من نزلاء سجن العقرب

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. إليك التفاصيل كاملة

تطورات الحالة الصحية للفنانة بشرى بعد إصابتها بفيروس كورونا

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

فراعنة اليد يتحدثون لـ«الدستور» عن إنجاز أوليمبياد طوكيو 2020

«الصحة»: 539 مركزًا لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا على مستوى الجمهورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

تسعير الحواس الخمس

أسماء محفوظ

مصر الطيبة مش المتكلفة

سمر عادل

الاقتصاد التونسى تحت إدارة الإسلام السياسى

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

خالد عكاشة

إثيوبيا تفتح أبواب الحرب الأهلية من جديد

ماجد حبته

ثلاثة فى مهمة صعبة

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

د. القس صفوت البياضى

نظرة المخلوق إلى خالقه

صور

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

تشكيل حكومة بديلة.. هل يُعيد كورونا «نتنياهو» إلى الحكم في إسرائيل؟

رئيس وزراء فلسطين يدين الانتهاكات الإسرائيلية للحرم الإبراهيمى

قاضى قضاة فلسطين: الحرم الإبراهيمى جزء من التراث الإنسانى لا يحق للاحتلال المساس به