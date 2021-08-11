محلل سياسي: حرائق الجزائر غير مسبوقة وسببت خسائر فادحة

قال محفوظ شخمان، المحلل السياسي الجزائري، إن الحرائق التي تشهدها الجزائر الآن غير مسبوقة وتقف خلفها جهات إجرامية ومجهولين وليست نتيجة العوامل المناخية والطقس الحار.

وأضاف المحلل السياسي الجزائري في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحرائق المندلعة الآن في البلاد جاءت بعد شهر من حرائق ضربت ولاية خنشلة والتي دمرت آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية بخلاف الخسائر المادية الأخرى وتم إخمادها من قبل السلطات .

حرائق الجزائر

وكشف محفوظ شخمان عن أن حرائق ولاية "تيزي وزو" تطرح علامات استفهام كبيرة، لأن كانت كثيرة جدا وعلى غير العادة، مشيرا إلى أن كل جبال تيزي وزو آهلة بالسكان، أي أن كل القرى تقع في وسط الغابات وتحيط بها تضاريس وعرة جدا تجعل الوصول إليها صعب جدا من قبل قوات الحماية المدنية والقوات التي تشارك في عمليات السيطرة على الحرائق.

وأشار السياسي الجزائري إلى أن كل السكان والمواطنين بالمناطق التي شهدت الحرائق يرون أن أيادي إجرامية ومنظمات مشبوهة تقف وراء هذه الحرائق، وهو نفس الموقف الرسمي على لسان الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، والذي أكد للتلفزيون الجزائري، أن التحريات الأولية أثبتت أن هذه الحرائق كانت بفعل إجرامي، وطالت 18 ولاية حتى الآن في عموم البلاد.

حرائق غابات الجزائر

وقال شخمان إن هناك موقوفين يشتبه في تورطهم في هذه الحرائق ويتم التحقيق معهم حاليا من قبل الأجهزة القضائية والأمنية المختصة.

وأوضح شخمان أن الخسائر نتيجة الحرائق فادحة، سواء في الممتلكات أو الأرواح بجانب تضرر الثروة الحيوانية ونفوق الكثير منها إضافة إلى الضرر البيئي الناتج عن الحرائق وتضرر النظام الإيكولوجي في المنطقة.

حرائق الجزائر

وشدد السياسي الجزائري على أن هناك تضامن كبير جدا من كل الولايات لدعم المناطق التي طالتها الحرائق، حيث وصلت آلاف الشاحنات المحملة بالمؤن والمواد الغذائية والطبية ووسائل الإعاشة لدعم المتضررين.

الجيش يواجه الحرائق

وأوضح شخمان أن أفراد الجيش تدخلوا منذ الساعات الأولى لوقوع الحرائق وسقط ضحايا في صفوفه، وانضمت خلال الساعات الأخيرة وحدات كبيرة من الناحية العسكرية الأولى للمساعدة في مواجهة النيران.

وأشار السياسي الجزائري إلى أن الدولة في حالة طوارئ دستوريا، مشددا على أنها ستخرج من هذه المحنة، كما خرجت من عشرية الإرهاب السوداء.