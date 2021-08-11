فراعنة اليد يتحدثون لـ«الدستور» عن إنجاز أوليمبياد طوكيو 2020

عاد إلى أرض الوطن رجال منتخب اليد بعد تحقيق إنجاز تاريخى، بالوصول للمربع الذهبى واحتلال المركز الرابع فى أوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠، لأول مرة فى تاريخ مصر.

وقال نجوم المنتخب، لـ«الدستور»، إن إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وتفاعل المصريين مع أدائهم عقب كل مباراة كان دافعًا قويًا لبذل قصارى جهدهم لتحقيق أفضل النتائج أمام أقوى المنتخبات.

وتعهد نجوم المنتخب بمواصلة الجهود من أجل المحافظة على المستوى الذى وصلوا إليه، ومن ثم الاستعداد لأوليمبياد باريس ٢٠٢٤، إسعادًا للجماهير.

جارسيا باروندو: فخور بدعم الشعب المصرى لنا

أعرب الإسبانى جارسيا باروندو، المدير الفنى لمنتخب كرة اليد، عن سعادته بحرص المصريين على متابعة مباريات المنتخب واهتمامهم الكبير به، مؤكدًا أنه وجميع لاعبيه كانوا يأملون فى حصد ميدالية من أجل إسعاد الجمهور. وقال «باروندو» إنه فخور جدًا بما حققه لاعبوه من إنجاز تاريخى بالوصول للمربع الذهبى، والمركز الرابع فى البطولة لأول مـرة فى تاريخ المنتخب المصرى، متعهدًا بأنه يبذل قصارى جهده مع لاعبيه لحصد ميدالية قريبًا.

ممدوح هاشم: إشادة الرئيس السيسى مَنحتنا حافزًا ودفعة معنوية كبيرة

عبر محمد ممدوح هاشم، لاعب منتخب مصر لكرة اليد المحترف ضمن دينامو بوخاريست الرومانى، عن فخره بالأداء الذى قدمه منتخب الفراعنة فى أوليمبياد طوكيو، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يتوج هذا المجهود الكبير بميدالية. وقال: «لم يبخل أى فرد فى المنتخب بالجهد، وفخور بما تحقق، وبنجاح المنتخب فى تحقيق إنجاز جديد»، مضيفًا أن منتخب اليد لديه مدرب على أعلى مستوى ولاعبون محترفون فى دوريات عالمية، إضافة إلى لاعبين محليين مميزين جدًا، وكلها عوامل جعلت من الفراعنة ندًا قويًا لأبطال العالم.

وتابع «هاشم»: «واجه المنتخب ضغطًا كبيرًا منذ المواجهة الأولى حتى آخر مباراة، وفى بعض الأوقات لم يكن التوفيق حليفنا بجانب بعض الأخطاء التى سنسعى بالتأكيد لتجنبها مستقبلًا، كما واجهنا سوء تحكيم، لكن ثقة الجماهير فينا ودعمها كانا دافعًا كبيرًا لنجاحنا».

واختتم: «تابعنا ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعى عن طريق المدير الإدارى، الذى كان ينقل لنا ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية وأسعدنا جدًا دعم رئيس الجمهورية لنا، وكل هذه الأمور كانت بمثابة الحافز القوى لنا وجعلتنا نبذل قصارى جهدنا، وأعد الجمهور بأن القادم أفضل بالتأكيد».

عمر بكار: واجهنا سوء توفيق فى بعض اللقاءات وكنا ندًا قويًا لأبطال العالم

قال عمر بكار، لاعب منتخب اليد نادى الزمالك، إن المنتخب كان على وشك إحراز الميدالية البرونزية، لكنه واجه سوء توفيق فى بعض المباريات. وأضاف: «أحيانًا يفقد بعض اللاعبين تركيزهم وفى مباريات أخرى يؤدون بشكل أفضل، هذا وارد فى جميع الألعاب، وعامل حاسم فى أى مباراة»، مشيرًا إلى أنه كان يتابع ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعى من حين لآخر أثناء وجوده فى طوكيو، وكانت التعليقات الإيجابية تمنحه دفعة قوية. وتابع: «لا توجد مباراة صعبة وأخرى سهلة، كانت المواجهات جميعها قوية، فخلال ١٠ أيام فقط واجهنا جميع المنتخبات الكبيرة المتصدرة التصنيف العالمى، وكنا على قدر المسئولية، لولا سوء التوفيق فى بعض الأوقات».

وأعرب «بكار» عن سعادته وفخره بإشادة الرئيس السيسى بأداء منتخب اليد، مؤكدًا أنها إشادة مهمة جدًا تحفز اللاعبين لتحقيق المزيد من الإنجازات من أجل تحقيق ميدالية. وشدد على أن شعبية كرة اليد تزداد يومًا تلو الآخر، وهو ما يظهر من خلال ردود الأفعال الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتفاعل الكبير مع نتائج المنتخب وأدائه فى مختلف المواجهات.

يحيى خالد: «الجاى أحسن».. وأشكر جميع المسئولين

وجه يحيى خالد، نجم المنتخب المصرى لكرة اليد المحترف فى صفوف نادى فيسبريم المجرى، الشكر لزملائه من لاعبى المنتخب والقائمين على الاتحاد المصرى لكرة اليد ومسئولى وزارة الشباب والرياضة على ما تحقق فى أوليمبياد طوكيو.

وقال: «كنا نتمنى تكليل هذا المجهود بميدالية، لكن القادم أفضل إن شاء الله، ونتمنى أن يكمل منتخب اليد بهذا المستوى فى المستقبل». وأضاف: «اهتمام ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى بنا شرف كبير نسعد به، فمثل هذه الإشادات هى التى تجعلنا نواصل طريقنا، وإن كانت تضع على أكتافنا مسئولية كبيرة».

كريم هنداوى: أتمنى المحافظة على مستوانا

أكد كريم هنداوى، حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد، أنه كان يتمنى مع زملائه العودة من طوكيو بميدالية أوليمبية لتحقيق إنجاز يُسعد الشعب المصرى، مشيرًا إلى أن جميع لاعبى المنتخب كانوا يقدرون حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم. وقال: «كل شىء نصيب، وسيأتى فى أوانه، وقريبًا سيحقق هذا المنتخب ميدالية تُسعد المصريين». ورفض «هنداوى» حديث البعض عن أن تألقه قاد المنتخب للفوز فى بعض المباريات، موضحًا: «نحن لعبة جماعية، والأمر لا يتعلق بأن الحارس كريم هنداوى أو محمد الطيار أو محمد على، بل يعتمد على التعاون بين جميع اللاعبين، لأننا نكمل بعضنا». وأشار إلى أنه لم يتابع ردود أفعال الجمهور أثناء الأوليمبياد، لأنه أغلق جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، لكنه علم باهتمام الناس الكبير بالمنتخب، وهو ما أسعده جدًا. وأضاف: «أتمنى أن نحافظ على ما وصلنا إليه من مستوى، لأن هذا هو الأصعب، وأن نكون دائمًا على قدر المسئولية من أجل إرضاء الجمهور».

على زين: نعِد بالأفضل فى أوليمبياد 2024

ذكر على زين، نجم المنتخب المصرى لكرة اليد المنتقل حديثًا لفريق برشلونة الإسبانى، أنه كان يتمنى تحقيق إنجاز أفضل فى أوليمبياد طوكيو بالفوز بميدالية أوليمبية، مؤكدًا أن الاكتفاء بالأداء المشرف لم يكن هدف اللاعبين، بل كان الفوز بميدالية. وقال إن لاعبى المنتخب كانوا يتطلعون بعد تجاوز كل دور فى الأوليمبياد إلى تحقيق المزيد، معتبرًا أن هذا الجيل يعد جيلًا ذهبيًا لمصر فى هذه اللعبة. وأضاف: «منتخب اليد يسير على الطريق الصحيح، فقد كنا فى المركز الثامن على العالم من قبل، ثم حققنا فى بطولة العالم الأخيرة المركز السابع، وفى الأوليمبياد حققنا المركز الرابع، ونعدكم بالأفضل فى أوليمبياد باريس ٢٠٢٤».