نائب وزير الإسكان: انتهاء تطوير 172 من قرى «حياة كريمة» بشكل كامل

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون المرافق، إن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى تنفذها مبادرة «حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تستوعب الزيادة السكانية لمدة ١٥ عامًا، مشيرًا إلى أنه يجرى تنفيذ مشروعات فى ٨٠٪ من قرى المرحلة الأولى حاليًا، وجرى الانتهاء من تطوير ١٧٢ قرية بشكل كامل، وتسليمها للجهاز المركزى للتعمير لاستكمال بعض الخدمات.

وأضاف «إسماعيل»، فى حواره مع «الدستور»، أن مصر تمتلك ٩٠ محطة لتحلية مياه البحر، منها ٧٦ جرى الانتهاء من تنفيذها بشكل كامل، وهذه المحطات ستعمل بطاقة إنتاجية تبلغ ١.٣ مليون متر مكعب فى اليوم، أى أن المحطات التى جرى تنفيذها بالفعل تنتج ٨٥٠ ألف متر مكعب فى اليوم، والمحطات التى يجرى تنفيذها ستنتج ٤٥٠ ألف متر مكعب فى اليوم، وسينتهى تنفيذ هذه المحطات خلال أشهر.

■ بداية.. ما مستجدات العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؟

- ننفذ مشروعات تنموية فى ٨٠٪ من قرى المرحلة الأولى حاليًا، وجرى الانتهاء من تطوير ١٧٢ قرية بشكل كامل، وتسليمها للجهاز المركزى للتعمير لاستكمال بعض الخدمات.

وأود أن أشير إلى أن أعمال تطوير أى قرية تبدأ عادة بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وبعد ذلك ننفذ مشروعات الغاز والاتصالات والطرق وغيرها من القطاعات.

■ كيف تواجه هذه المشروعات الزيادة السكانية؟

- مشروعات المياه والصرف الصحى التى يجرى تنفيذها تستوعب الزيادة السكانية لمدة ١٥ عامًا، وفقًا للمخطط الرسمى لاحتياجات مصر حتى ٢٠٣٧، ويجرى تنفيذ هذا المخطط بالتنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف ومسئولى المحافظات.

محطة شبرا الخيمة، على سبيل المثال، كانت تعمل بطاقة ٤٠٠ ألف متر مكعب/يوم، وعندما حدثت الزيادة السكانية جرى تنفيذ أعمال توسعة بالمحطة لتنتج ٦٠٠ ألف متر مكعب/يوم، وهذا يعنى أن التطوير مستمر فى المدن الجديدة والمدن الأقدم لتلبية احتياجات المصريين بشكل دائم.

■ كم حجم إنتاج مصر يوميًا من مياه الشرب؟

- تنتج محطات الشرب نحو ٣٤ مليون متر مكعب من المياه يوميًا، ويستهلك المواطنون ٢٤ مليون متر مكعب، ما يعنى أن هناك فائضًا يوميًا يبلغ ١٠ ملايين متر مكعب من المياه.

مشروعات المياه التى جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية هى السبب فى توفير احتياجات المصريين بالكامل ووجود فائض، وهى السبب فى أننا منشغلون حاليًا باستيعاب الزيادة السكانية المستقبلية لا الحالية.

■ لماذا لا تزال هناك شكاوى من انقطاع المياه فى بعض المناطق؟

- هذا لا يعنى أن المياه غير متوافرة، بل يشير إلى احتمال حدوث كسر مفاجئ فى ماسورة أو تنفيذ أعمال صيانة، والدليل على ذلك أن خدمة المياه لا تتوقف لأى سبب لمدة تزيد على ٢٤ ساعة.

وأؤكد أننا نتابع العمل بشكل مستمر، ونشدد على ضرورة الإعلان عن أنه سيجرى قطع المياه فى منطقة معينة قبل بدء أعمال الصيانة، وأن يتضمن الإعلان سبب المشكلة والوقت المتوقع لحلها.. هذا يحدث فى العالم كله.

■ كم عدد محطات تحلية مياه البحر فى مصر حاليًا؟

- تمتلك مصر ٩٠ محطة لتحلية مياه البحر، منها ٧٦ جرى الانتهاء من تنفيذها بشكل كامل، وهذه المحطات ستعمل بطاقة إنتاجية تبلغ ١.٣ مليون متر مكعب فى اليوم، أى أن المحطات التى جرى تنفيذها بالفعل تنتج ٨٥٠ ألف متر مكعب فى اليوم، والمحطات التى يجرى تنفيذها ستنتج ٤٥٠ ألف متر مكعب فى اليوم، وسينتهى تنفيذ هذه المحطات خلال أشهر.

■ هل سيجرى تنفيذ محطات تحلية إضافية؟

- نعم، فنحن نعمل وفقًا لخطة تنظم إنشاء مشروعات تحلية مياه البحر لمدة ٣٠ سنة مقبلة، ونستهدف إنتاج ٦.٤ مليون متر مكعب فى اليوم، عبر بناء ٣٩ محطة جديدة، بتكلفة تتخطى ١٣٤ مليار جنيه.

وهذه الخطة تنقسم إلى خطط خمسية، أى أننا ننفذ مشروعات لتوفير ما سنحتاجه خلال ٥ سنوات مقبلة، وحاليًا ننفذ محطة رأس الحكمة والسويس الجديدة ومحطات أخرى فى ١٠ محافظات.

وأود توضيح أن ما كنا ننتجه من مياه الشرب المحلاة فى ٢٠١٤ كان ٨٠ ألف متر مكعب فى اليوم فقطـ، وحاليًا ننتج ١.٣ مليون متر مكعب، وذلك عبر تنفيذ مشروعات بتكلفة تخطت ١٢ مليار جنيه.

■ وكيف يجرى تحديد سعر البيع للمواطن؟

- تحدد الدولة تعريفة بيع المتر المكعب للمواطن بعد إجراء مجموعة من الدراسات، توضح عوامل مثل تكلفة إنتاج المياه فى كل منطقة، وقدرة سكانها على الدفع، ومستوى ترشيد المياه هناك.

الشريحة الأولى فى المنظومة تبدأ من «صفر» إلى «١٠ أمتار مكعبة»، والشريحة الثانية من ١١ مترًا مكعبًا إلى ٢٠ مترًا مكعبًا، والشريحة الثالثة من ٢١ مترًا مكعبًا حتى ٣٠ مترًا مكعبًا.. وهكذا، ويزيد السعر بزيادة الاستهلاك.

■ لماذا لا نوحد التعريفة؟

- لا يمكن توحيد التعريفة، لاختلاف أسباب الاستهلاك وطبيعته، فهناك عدادات سياحية وتجارية وصناعية، وهناك أماكن لا بد من مراعاة ظروف سكانها، مثل محافظة مطروح، فلا يمكن أن نحاسب المواطن هناك وفقًا لسعر إنتاج المتر المكعب.

■ كيف جرى تنفيذ مشروع محطة الجبل الأصفر؟

- مشروع محطة الجبل الأصفر إنجاز نفتخر به جميعًا، إذ إنه يعالج ٢.٥ مليون متر مكعب فى اليوم، ومن المخطط تنفيذ أعمال توسعة لزيادة الإنتاج حتى ٣.٥ مليون متر مكعب/يوم، وحينها ستتفوق على محطة المكسيك، الأكبر عالميًا، التى تنتج ٣.٢ مليون متر مكعب فى اليوم.

■ كيف استطاعت مصر تحقيق هذه الإنجازات خلال وقت قليل؟

- عن طريق التكامل، فكل مؤسسات الدولة تعاونت لتحقيق هذا الإنجاز، وأود أن أشير إلى أن بناء محطات المعالجة أمر معقد، فالموضوع ليس مجرد بناء وماكينات، بل فحوصات للتربة التى سننشئ عندها المحطة لمعرفة درجة نقاء المياه والطرق المطلوبة لزيادة جودتها.

فى محطة أسوان، على سبيل المثال، تكون درجة نقاء المياه أعلى، لذا تحتاج إلى عملية ترشيح بسيطة فقط، لكن فى القاهرة تحتاج المياه إلى عملية ترسيب قبل الترشيح. وحينما جرى بناء محطتىّ المحسمة وبحر البقر، كنت ضمن اللجنة الفنية، وحصلنا على عينات من المكان على مدار عام كامل لتحديد طبيعة المحطة المطلوب إنشاؤها.

أريد أن أقول إننى أعمل فى هذا القطاع فى وزارة الإسكان منذ ٨ سنوات، وكان حجم الأعمال لا يتعدى ٥ مليارات جنيه حينما بدأت العمل، والآن وصل إلى ٤٠ مليار جنيه، وهذا يؤكد اهتمام الدولة بالمواطن.