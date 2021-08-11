الأربعاء 11 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«إكس» يُعيد حلمى إلى السينما بعد غياب عامين

حلمى
حلمى

انتهى الفنان أحمد حلمى من التحضيرات النهائية لدخول فيلمه الجديد، الذى يبدأ تصويره خلال ١٠ أيام، ويعود من خلاله إلى السينما بعد غياب استمر لمدة عامين، منذ عرض آخر أفلامه «خيال مآتة»، الذى لم يحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا. 

ويحمل الفيلم الجديد اسم «إكس»، ويبدأ تصويره عقب انتهاء الشركة المنتجة من اختيار فريق العمل، الذى يضم كلاً من روبى ونسرين أمين.

وقرر «حلمى» تأجيل تحضيرات مسلسله الجديد، المأخوذ عن إحدى روايات الأديب العالمى نجيب محفوظ، وكذلك تأجيل قراءة عدة سيناريوهات عرضت عليه، للتركيز فى الفيلم الجديد.

 

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