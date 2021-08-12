الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل التقديم على عضوية نادى الرى بالزمالك

نادى الرى
نادى الرى

فتحت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الإدارة المركزية للشئون الإدارية والمالية، اليوم الأربعاء، باب العضوية لكافة العاملين وملء الاستمارات في نادي الري بمنطقة أبو الفدا بالزمالك، وذلك في أعقاب انتهاء كافة أعمال التطوير وموافقة وزارة الشباب والرياضة على إشهار نادي العاملين بالري تحت رقم 430  خلال شهر أبريل الماضي، بالإضافة إلى إتاحة فرصة العضوية للعاملين من خارج الوزارة. 

 

مستندات التقديم في عضوية نادي الري

وأعلنت الإدارة المركزية للشئون الإدارية والمالية، فتح باب تلقي طلبات جميع العاملين بكافة قطاعات وهيئات الوزارة من أجل عضوية النادي، حيث أوضح آمين صندوق النادي، ضرورة الحصول على طلب الاشتراك للعضوية وملء الإستمارة المخصصة لذلك الغرض بسعر 20 جنيهًا و5 جنيهات لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى توريد 20 جنيهًا ثمن كارنيه العضوية لكل فرد من أفراد الأسرة الراغبة في العضوية. 

وأكد آمين الصندوق، على أهمية تقديم كافة المستندات للعضوية، والتي تتضمن صورة شخصية للعضو، وصور شخصية لأفراد الأسرة بما لا يتجاوز أربعة أفراد، بجانب صورة من الرقم القومي للزوج أو الزوجة، وشهادات الميلاد للأطفال والأبناء، وتقديمها طرف عماد طه بديوان عام الوزارة. 

كما تبلغ قيمة الاشتراك في العضوية لغير العاملين بوزارة الموارد المائية والري 10 آلاف جنيه، بينما يتم إعفاء جميع  العاملين بالوزارة بمختلف الجهات التابعة وبالمحافظات من سداد قيمة الاشتراك الأسرى بما لا يتجاوز أربعة أفراد للأسرة الواحدة. 

كما خصصت الإدارة المركزية للشئون الإدارية والمالية، إمكانية تسجيل كافة البيانات عبر رابط مخصص لذلك أو الاتصال برقم مخصص، وذلك عقب فتح باب العضوية بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة، بعد انتهاء أعمال التطوير والصيانة لكافة المرافق به، والذي يقع على مساحة قدرها 2310 متر مربع.

نادى الرى 
وزارة الزمالك تطوير الرقم القومى وزارة الموارد المائية والري ديوان عام الوزارة امين الصندوق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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