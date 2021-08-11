الأربعاء 11 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

«فطوطة» على محور محمد نجيب.. إبداعات سمير غانم تحصد تكريمًا جديدًا

سمير غانم وأسرته
سمير غانم وأسرته

تكريم جديد يضاف إلى سلسلة طويلة من النجاحات ورصيد وافر من المحبة، حصل عليه الفنان الراحل سمير غانم، الأربعاء، مع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسمه على كوبري جديد بمحور محمد نجيب.

ويعد سمير غانم علامة رئيسية في تاريخ الكوميديا المصرية في المسرح والسينما والتليفزيون، وهو من مواليد منطقة عرب الأطاولة بأسيوط في 15 يناير 1937.

واستطاع سمير غانم طوال عدة عقود أن يحجز لنفسه مكانا رفيع المستوى داخل القلوب في كل بيت مصري، ونجح في مقتبل حياته برفقة صديقي عمره "جورج سيدهم" و"الضيف أحمد"، أن يصنعا تجربة استثنائية في تاريخ السينما والمسرح في مصر مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح.

وتعد مسرحية "المتزوجون" من أبرز وأنجح الأعمال في تاريخ المسرح المصري، التي شاركه في بطولتها كل من جورج سيدهم وشيرين، كما قدم العديد من الشخصيات التي لا تنسى في تاريخ الفن في مصر، من أشهرها فطوطة، والكابتن جودة وغيرها.

بدأت حكاية ثلاثي أصواء المسرح خلال فترة الدراسة الجامعية، كان سمير غانم يدرس بجامعة الإسكندرية، حيث اجتمع هناك مع الفنان وحيد سيف وعادل نصيف وقاما بتأسيس فرقة تقدم الإسكتشات الغنائية في الإسكندرية، لتبدأ شهرة سمير غانم في الانتشار.

في نفس الفترة كان جورج سيدهم، يدرس بجامعة عين شمس، بينما كان الضيف أحمد يدرس في جامعة القاهرة، ليأتي عام 1964 ليكون فاتحة خير على المسرح الكوميدي في مصر، بعد أن جمع الراحل الكبير حسن عبد السلام الثلاثي، ولم يتردد أبناء المسرح الجامعي في أستغلال الفرصة وحققوا نجاحات كاسحات، بداية من إسكتش "كوتوموتو"، ثم التجارب المسرحية المتعددة، مثل "حدث في عزبة الورد" و"الراجل اللي أتجوز مراته" و"حواديت"، ليشكل ثلاثي أضواء المسرح تجربة رائدة وغير مسبوقة في تاريخ السينما والمسرح والتلفزيون في الوطن العربي.

الرئيس عبد الفتاح ا لسيسى الفنان سمير غانم الفنانة دلال عبد العزيز محور محمد نجيب ثلاثي أضواء المسرح دور الفنون

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