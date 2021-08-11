تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

تداولت ارصفة ميناء دمياط اليوم الأربعاء 26 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط خلال ٢٤ ساعة مضت.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33273 طن تشمل : 16842 طن يوريا و 7917 طن رمل و 2080 طن مخلفات بنجر و 5483 طن فوسفات و 951 طن حديد .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28730 طن تشمل : 9958 طن خردة و 4672 طن حديد و 14100 طن ذرة .

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 714 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس و فاصوليا و بامية و ملوخية و بقدونس و فلفل و ورق عنب ) و حاصلات زراعية ( فول سودانى و شمر و ريحان و برسيم ) و فواكه ( عنب ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و الأردن و ألمانيا و امريكا و ايطاليا و سنغافورة و ماليزيا و باكستان و الهند .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 490 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2762 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 14846 طنا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4037 شاحنة .