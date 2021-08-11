الأربعاء 11 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

زوجة خائنة.. تعرف على تفاصيل شخصية نيللي كريم في «30 مارس»

نيللي كريم
نيللي كريم

تستعد نيللي كريم لإطلاق فيلمها 30 مارس في دور العرض، حيث تقوم خلال أحداثه بشخصية زوجة خائنة تتحايل على زوجها من أجل مصالح شخصية، وتتعاون فيه للمرة الخامسة مع شركة دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي، والفيلم من تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.

يشارك نيللي بطولة العمل أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندى موسى ومحمد شاهين.

وتحتفل الفنانة نيللي كريم في منطقة الساحل الشمالي بحفل زفافها علي أحد لاعبي الاسكواش وهو الحفل إلي بدأ تحضيره منذ ساعات قليلة، بحضور عدد من المقربين من أصدقائها وعدد من الفنانين إضافة إلي قيامها بالخضوع لجلسة تصوير خاصة شارك فيها زوجها هشام عاشور والذي بدت عليهم الابتسامة أثناء جلسة التصوير التي طلت فيها بالفستان الأبيض.

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