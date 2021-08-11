الأربعاء 11 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بقتل ربة منزل بسبب خلافات أسرية فى 6 أكتوبر 4 أيام

المتهمين
المتهمين

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس المتهمين بقتل ربة منزل بمدينة 6 أكتوبر، بسبب خلافات أسرية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليها مصابة بعدة طعنات، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى تورط شقيقها وخالها في ارتكاب الجريمة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية لضبطهما، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة بسبب خلافات أسرية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

  • عقوبة القتل 

وفي سياق منفصل نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

مديرية أمن مدينة 6 أكتوبر الإجراءات القانونية 6 أكتوبر مقتل ربة منزل مديرية أمن الجيزة قتل ربة منزل

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