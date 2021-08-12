أبرزها استخدام ملعقة.. حيل من خبيرة تجميل للحصول على مكياج مثالى

لا يلزم أن يكون الحصول على المكياج المثالي أمرًا معقدًا أو مضيعة للوقت وليس عليكِ أن تشعري بالإحباط أمام المرآة مرة أخرى، ففي السطور التالية نقدم لكِ مجموعة نصائح من خبيرة التجميل إيمان البرديني.



استخدام الملعقة لتطبيق الماسكارا بسهولة



مرت كل سيدة بحيرة إنهاء مكياج عينيها فقط لتدرك أنها انتهى بها الأمر بطريقة ما مع الماسكارا على جفنها، وبفضل هذه الحيلة، يمكنك التخلص من هذه المشكلة المزعجة إلى الأبد.

كل ما تحتاجينه هو ملعقة من مطبخك، ضعي نهاية الملعقة تحت رموشك قبل وضع الماسكارا كالمعتاد، الآن، ستنتهي من أي بقايا أو منتج زائد على ظهر الملعقة بدلًا من وجهك.



لا تضعي الكونسيلر على جفونك



على الرغم من أنك قد تميلين إلى وضع خافي العيوب أو كريم الأساس على جفونك كقاعدة، يجب عليك دائمًا الامتناع عن استخدام الكونسيلر على الجفون، وخافي العيوب تحت عينيك طريقة رائعة لإخفاء الهالات السوداء والأكياس تحت العين، فإن وضعه على جفونك يمكن أن يفسد مكياج العين من خلال التسبب في تجعده.

استخدام شريط أو ملعقة لإلقاء نظرة على عين القطة



قد يكون إنشاء مظهر عين القطة المثالي باستخدام محدد العيون أمرًا صعبًا، ليس فقط لأنه من الصعب الحصول على نقرة وشكل مثاليين، ولكنك تحتاج أيضًا إلى تطابق كل جانب، وللحصول على طريقة سهلة لهذ الأمر جربي استخدام ملعقة أو شريط لاصق، وابدئي بإنشاء خط مستقيم من الزاوية الخارجية للعين متبعًا حافة الملعقة. ثم، تتبعي حول الحافة المنحنية من نهاية نفض الغبار إلى أسفل إلى رموشك واملأ الجناح.



شكل حاجبيك



لا داعٍ لأن يكون تشكيل حواجبك أمرًا صعبًا، ما عليك سوى اتباع هذه الخطوات ابدئي بتمشيط حاجبيك بالفرشاة حتى يجلس الشعر بشكل طبيعي بعد ذلك استخدمي قلم حواجب ناعم لتشكيل الجزء الخارجي من الحاجب مع الجانب الرفيع من الحافة. باستخدام الزاوية المسطحة للقلم الرصاص املئي حواجبك باستخدام ضربات قصيرة تشبه الشعر، وأخيرًا امزجي بعض قلم التحديد أسفل عظم الحاجب للرفع.

تطابق لون الشفاة مع الخدود



يؤدي مطابقة لون شفتيك مع وجنتيك إلى إنشاء مظهر جميل ومتناسق وطبيعي، لتحقيق المظهر المرغوب به، يمكنك بسهولة تحويل قلم تلوين الشفاة المفضل لديك إلى أحمر خدود كريمي، ضعي القليل منه على ظهر يدك قبل استخدام إصبعك لمزجها على خديك.



اجعلي أحمر الشفاة يدوم لفترة أطول



بعد تمرير أحمر الشفاة على شفتيك، ضعي منديلًا على شفتيك وغبارًا على بعض البودرة الشفافة، سيساعد القيام بذلك على ضبط لونك وجعله يدوم لفترة أطول على الفور.