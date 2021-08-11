4.2 مليون متردد على المنصة الإلكترونية لمشروع مودة حتى الآن

قالت راندا فارس، مدير مشروع مودة للحفاظ على كيان الأسرة، إن المشروع يستهدف المخطوبين والمتزوجين حديثاً وتم تصميم تدريبات متخصصة تستهدف تدريب طرفي العلاقة معًا.

وأكدت راندا، لـ"الدستور"، أنه يتم توفير المحتوى التدريبي للمشروع على المنصة الرقمية التي أطلقها رئيس الجمهورية في ديسمبر 2019 وبلغ عدد المترددين عليها 4,267,590 حتى الآن.

وأشارت إلى أن كافة التدريبات تستند إلى محتوى علمي تم تطويره من قبل مجموعة من الخبراء، بالتعاون مع صندوق الأُمم المتحدة للسكان، وهناك محور كامل داخل المحتوى يتناول مختلف موضوعات الصحة الإنجابية، وتحديداً (الفحص الطبي ما قبل الزواج وأهميته، وسائل تنظيم الأسرة المناسبة، دور الرجل في تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، المُباعدة بين الولادات، المنافع الصحية، والاجتماعية، والاقتصادية لتنظيم الأسرة، فترة الحمل وزيارات رعاية الحمل، التعريف بالأمراض الوراثية، ختان الإناث، وأضرار الزواج المبكر).

وانتجت وزارة التضامن عدد الفيديوهات والانفوجراف مع سفراء المشروع ويُركز المحتوى على مختلف الأهداف والقضايا التي يتبناها المشروع، كما تم إنتاج عدد من القصص المصورة عن نماذج ملهمة من أزواج تجاوزوا التحديات التي واجهت اسرهم، وتم بث جلسات تفاعُلية مُباشرة مع مجموعة من الخُبراء لتفنيد المفاهيم المغلوطة ورفع الوعي بالمفاهيم الصحيحة التي يتبناها المشروع من بداية 2021، وقد شارك في هذه الجلسات 50 ألف شخص خلال الشهر الأول.